Ana Boyer habla de la próxima boda de su hermana Tamara: "Veo a mi hermana contenta y con los nervios normales"

Ana Boyer es la hija pequeña de Isabel Preysler y Miguel Boyer, y una de las hermanas de la novia del año, Tamara Falcó. Ana ya ha pasado por el trámite de darse el 'sí quiero'. Fue hace cinco años en Isla Moustique, con el tenista Fernando Verdasco. Desde la tranquilidad que da haber pasado ya por esa situación y centrada ahora en su papel de madre, Ana explica en la revista Hola, cómo está su hermana a tres semanas de pasar por el altar por Íñigo Onieva.

Ana, de 34 años y madre de dos niños, Miguel de 4 años y Mateo, de 2, recuerda que en su boda hubo 50 personas, mientras que en la de su hermana se juntarán 400. "Tamara ya es una experta en todos los temas de la boda porque se está ocupando de todo y tiene muy claras las cosas que le gustan y las que no".

A pesar de todos los traspiés que la organización de este acontecimiento ha tenido, desde el no vestido nupcial, al esguince de la novia, Ana dice que ve a su hermana "bien y feliz. Con los nervios que creo que son normales para cualquier novia, nada más".

Se cumplen cinco años de la idílica boda entre Ana Boyer y Fernando Verdasco Europa Press

No ha visto todavía en persona el vestido que lucirá Tamara, y que le están haciendo en Nueva York en los talleres de Carolina Herrera. Pero sí compartió con su madre una llamada. "Hicimos una videollamada durante su prueba de vestido y nos encantó todo lo que vimos. Tamara está guapísima. Especialmente, se la veía feliz y tan a gusto en su prueba. Me alegró muchísimo verla así".

En relación con el papel que jugarán sus hijos, Ana no lo tiene claro. "Tendremos que ver si los niños nos hacen el suficiente caso como para tener un papel especial en la boda". La mujer de Verdasco no descarta tener una niña pero matiza: "Lo más importante es que nuestros hijos estén sanos, eso es lo que pedimos".

Ana no desvela qué se pondrá para la gran boda y dice que no nota ninguna presión por ello. "Nosotras (su madre y ella) tenemos muchas ganas de escoger qué ponernos por el día de que se trata. Nos hace ilusión sentirnos muy bien ese día, pero no hay ninguna lista que nos genere presión extra".

Ana Boyer e Isabel Preysler. INSTAGRAM

Despide su conversación hablando de lo que admira a su hermana y a su madre. "Admiro tantísimas cosas de ellas. Sus valores, cómo cuidan a las personas cercanas, su saber estar, lo cariñosas que son, su sentido del humor... ¡Es una lista que no se acabaría nunca!".