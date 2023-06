Almeida se compromete a retomar de "inmediato" el soterramiento de la A-5 con la Operación Campamento

José Luis Martínez-Almeida quiere ponerse manos a la obra con el soterramiento de la A-5. No hay más tiempo que perder. O al menos esa es la sensación que ha trasmitido este miércoles el alcalde de Madrid en funciones en el último Pleno de Cibeles, previo a su reeleción. El popular se ha comprometido a retomar "inmediatamente" su promesa incumplida durante el pasado mandato de enterrar el tráfico que discurre entre el Paseo de Extremadura y la Avenida de los Poblados. Trabajos que, necesariamente, tendrán que adaptarse al proyecto de la Operación Campamento, cofinanciado por el Gobierno Central.

Serio en el gesto y contundente con sus palabras, el primer edil ha reaccionado por primera vez al proyecto del Paseo Verde del Suroeste que Ayuntamiento de Madrid dio a conocer hace apenas 24 horas tras ser filtrado un vídeo del mismo por Twitter. El megaplán, que requerirá de varios años de ejecución (no se sabe cuántos), contempla 3 kilómetros de paseos peatonales, 7 hectáreas de zonas verdes con 1.278 nuevos árboles y 2.884 metros de carril bici.

Almeida ha comenzado entonando el mea culpa por no haber sido capaz de hacer realidad la eterna reivindicación vecinal en la anterior legislatura, tal y como prometió en la campaña de 2019. "No hemos cumplido el compromiso de iniciar la ejecución de las obras, pero sí hemos cumplido el compromiso de tener un proyecto redactado y que puede ser inmediatamente puesto en ejecución", se ha justificado sobre lo que todavía no es más que una recreación virtual y puñado de informes, sujetos a posibles variaciones.

"Yo creo que todos han podido comprobar la calidad del proyecto y cómo mejoraría sustancialmente toda la zona de la A-5 a su salida por el Paseo de Extremadura y cómo mejoraría la calidad de vida de todos los vecinos", ha comentado posteriormente. Para recordar, a continuación que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana "tiene este proyecto para poder homogeneizar todo el tratamiento hasta la M-40".

"Yo confío desde luego en que podamos iniciar los trabajos, ya hemos estado reunidos con las asociaciones de vecinos de toda la zona y nosotros no tenemos ningún problema en además introducir modificaciones en cuanto pudieran mejorar el proyecto sin alterarlo sustancialmente como es obvio", ha remachado Almeida. La culminación del soterramiento está supeditada, en todo caso, al desbloqueo de la operación Campamento, megaproyecto paralizado desde hace décadas que aspira a levantar 12.000 viviendas en unos antiguos cuarteles militares del distrito de Latina.

Detalles sobre el soterramiento de la A-5

El proyecto para cubrir el tráfico de la A-5, desde Avenida de Portugal hasta la Avenida de los Poblados, abarcará 2.788 metros de la autovía A-5, junto a más de un millón de metros cúbicos de movimiento de tierras.

Habiendo precisado que el proyecto es susceptible de modificaciones para adaptarlo a la Operación Campamento, fuentes de Medio Ambiente y Movilidad, área responsable del mismo, detallaron este miércoles que el soterramiento convertiría los cuatro carriles de circulación por sentido en superficie que hay en la actualidad a un carril por sentido más dos carriles y Bus VAO por sentido dentro del túnel.

La autopista del suroeste se cubrirá con una losa gigantes de 215.000 de hormigón y 25.000 toneladas de acero, bajo la que discurrirá una vía subterránea con geotermia en todos sus pilotes del túnel que conecte los sistemas de climatización de los edificios públicos cercanos.

Se prevé que la superficie resultante del túnel genere ocho nuevas centralidades y 26 hectáreas de nueva urbanización, así como 33 nuevas conexiones peatonales en superficie frente a las 16 actuales. La hoja de ruta también dibuja un carril bici, de doble sentido, con 2.884 metros de largo y 3 metros de ancho.

Según las estimaciones del Área de Medio Ambiente y Movilidad, este soterramiento reducirá en más de un 90% las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y óxido de nitrógeno (NOX).

El soterramiento de la A-5 será previsiblemente la obra más costosa y compleja del próximo mandato municipal, si bien desde el Consistorio no se aventura a dilucidar cuánto costará a las arcas públicas.