Hayet Kebir, contundente con su expareja, Éric Abidal, a quien le pidió el divorcio: "El infierno que me has hecho pasar..."

Éric Abidal y su exmujer, Hayet Kebir, han vuelto a situarse en el centro de los focos. El matrimonio de la entonces pareja llegó a su fin tras la implicación del exjugador en el caso de agresión a Kheira Hamraoui. En medio de tanto revuelo, salió a la luz que el francés mantenía una historia de amor con la futbolista.

Ha pasado casi un año desde que se destapó la infidelidad del francés y desde que Hayet Kebir pusiera fin a su relación y solicitara el divorcio. Una petición que todavía Abidal no ha firmado y es el motivo por el que su exmujer ha estallado a través de sus redes sociales.

"Señor Éric Abidal, mi paciencia tiene límites... He intentando proteger a nuestros hijos, pero tú has decidido lo contrario abusando de mi gentileza", han sido las contundentes primeras palabras que Hayet ha expresado en sus stories, dirigiéndose al padre de sus hijos.

'Stories' de Hayet Kebir. INSTAGRAM

La expareja del jugador también ha dejado claro que en sus próximas publicaciones narrará cómo vivió parte de su relación. "El infierno que me has hecho pasar durante los últimos 10 años y, sobre todo, los dos últimos después de mi irrevocable solicitud de divorcio tras tu infidelidad que me vino muy bien a pesar de la vergüenza que siento con todo este asunto. Vamos allá...", ha expresado.

"Dado que nuestros abogados no han logrado hacerte entrar en razón, lo haré públicamente: 'Éric, firma los papeles de divorcio, gracias'. Deja que este divorcio sea una página que ya pasó para que puedas vivir plenamente tu vida con tu nueva esposa, siguiendo con tu matrimonio exprés, por respeto hacia mí y nuestros hijos. Incluso en la separación, la dignidad debe estar presente", ha manifestado, visiblemente molesta por la situación.