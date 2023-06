Fabiola Martínez cuenta su dura historia: "Tuve una pareja que amenazó con matarme. Acabó en la cárcel por abusar de su hija"

Fabiola Martínez ha hecho balance de su nueva vida, dos años y medio después de su separación de Bertín Osborne. Lo hace en una revista, Lecturas, donde cuenta su dura historia.

"Cuando me separé me daban ataques de angustia por la noche", reconoce la venezolana. "Mi hijo pequeño me vio llorar en la tele, y ver llorar a tu madre duele", asegura.

Tras la separación, reconoce que "seguramente" haya necesitado "ayuda psicológica", pero no la ha buscado. "Planteármelo me da miedo. Como me siente delante de un psicólogo o una psicóloga y empiece a sacar, no sé qué puede pasar".

Sobre su ex, dos cosas: "Bertín no tendría que haber dicho que nunca ha estado enamorado porque ¿qué le decimos a hijos, que no son producto del amor? Ahí se le fue un poco la pinza", opina la exmodelo, que lanza una acusación: "La sombra de la infidelidad de Bertín siempre estuvo ahí".

Sobre su vida antes de estar con el artista, Fabiola, que indica que de pequeña la molestaban mucho y que tuvo que aprender a defenderse, asegura que no ha sido una vida "fácil". "Bertín es la relación más larga que he tenido".

Además, desvela un episodio traumático de una antigua relación. "Tuve una pareja que tenía problemas con el alcohol y las drogas. Una vez me cogió del cuello, me dijo que me iba a matar. Dos mese después de romper con él supe que acabó en la cárcel por abusar de una de sus hijas".