Qué ha sido de Diego Arrabal, el 'paparazzi' colaborador de 'Sálvame' que fue despedido de Mediaset

Diego Arrabal es uno de los paparazzi más conocidos en la televisión. Quien participaba activamente en distintos programas de Telecinco, fue despedido en 2022 de Mediaset. Ahora, continúa en el mundo del corazón desde su propio canal de Youtube.

Desde hace tres décadas sigue a los famosos más relevantes de la farándula española. Su trabajo como paparazzi le hizo saltar a programas de Telecinco, como Viva la vida, A tu lado y Enemigos íntimos, entre muchos otros, pero también colaboró en Dónde estás corazón, de Antena 3.

De hecho, en los últimos años Arrabal ha destacado principalmente por su papel como colaborador en Sálvame, donde ha sido considerado 'el azotador' de los tertulianos. Y precisamente una de sus polémicas intervenciones podría haber provocado su salida de Mediaset.

Y es que Diego Arrabal se convirtió en unos rostros más polémicos de Telecinco por la insistencia en sus declaraciones y por la falta de pelos en la lengua. El marbellí también era uno de los principales defensores de Antonio David Flores y de su entorno, lo que le llevó a protagonizar diversos enfrentamientos.

Arrabal abandonó Sálvame en 2019 tras una sonada pelea con Belén Esteban, donde se habló por primera vez de la vida privada del paparazzi. El marbellí sacó a relucir el nombre de Miguel, la pareja de la de San Blas y, por ello, Esteban le contestó: "Yo no me meto con tu mujer, Virginia, porque no vende su vida. Miguel tampoco, así que no hables así de él".

Aunque solo queda en rumores, el comentario de la madrileña le habría sentado tan mal al paparazzi a causa de un posible affaire que podría haber tenido con Gema López. Sin embargo, su salida de la tertulia diaria no fue su fin en Telecinco, pues Arrabal saltó a Viva la vida.

Pese a encontrar su hueco en el espacio de fin de semana, el marbellí decidió abandonar el programa un tiempo para centrarse en su canal de Youtube. No obstante, volvió a tener una silla como colaborador poco después.

Su despido de Mediaset

Diego Arrabal fue despedido de Mediaset en mayo de 2022, comenzando una guerra así con el grupo mediático. Su salida coincidió con el fichaje de Mariló Montero por Todo es mentira, con la que el paparazzi y su compañero de profesión, Gustavo González, tuvieron problemas legales en el pasado.

Los tres se enfrentaron en los juzgados por una fotografía de la periodista en topless. Los fotógrafos fueron condenados a indemnizar a Mariló Montero con 265.000 euros por las imágenes que captaron de su torso desnudo.

Según defendió Arrabal en su canal, la entrada de la presentadora habría supuesto su despido por posible orden expresa de la periodista. También remarcó que ya no se veía por el canal a su compañero Gustavo, que podría haber tenido un destino similar al suyo.

Desde su salida de televisión, el marbellí continúa explotando su perfil polémico a través de su canal de YouTube, donde reúne más de 100.000 seguidores.

Los temas que trata en su canal son los de la actualidad del corazón y, por ende, habla con libertad de personajes vetados en Telecinco como Antonio David Flores, Olga Moreno y Rocío Carrasco, entre otros.

Demanda a Belén Esteban

Diego Arrabal interpuso una demanda contra Belén Esteban, tal y como contó hace un tiempo. La razón habría sido los insultos que, según el paparazzi, le habría dirigido la madrileña en las instalaciones de Viva la vida porque el fotógrafo habría hablado de su hija Andrea.

Por ello, el paparazzi confirmó que, esa misma noche, interpuso una demanda contra la de Paracuellos, por "menoscabar gravemente su honor".