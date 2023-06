Yulen Pereira, exnovio de Anabel Pantoja, se sometió a un test de inteligencia y personalidad durante la noche del viernes en el Deluxe. El esgrimista sorprendió a los colaboradores tras desvelarse su coeficiente intelectual.

El resultado fue de 114, superando en 22 puntos a su ex. "Muy bien", le felicitó María Patiño mientras aplaudía. "A mi tonto no me has parecido nunca", le dijo Lydia Lozano al deportista tras preguntarle este por la sorpresa de la periodista.

Además, Pereira sorprendió en otros aspectos en su test de personalidad. En el ámbito de la fama, la psicóloga Ana Isabel Gutiérrez desveló que Yulen tenía un "nivel bajo en interés".

"Se ha visto tanto tiempo lo contrario... cuando yo lo digo no me creen", señaló Pereira. "Él es el alma de la fiesta y hace las cosas por diversión. No haría algo que no le resulta positivo", dijo la psicóloga.

Otro aspecto destacable fue su "nivel alto de abstracción". "No es que no haga caso porque quiere, sino porque está sumergido en sus pensamientos", explicó Ana Isabel. "Para mí, la prioridad es la esgrima, aunque iría a otro reality si lo puedo cuadrar", recalcó Pereira.