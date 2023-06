El mes que viene se cumplirán 10 años de uno de los días más felices de Juan Pedro Gómez, ya que el 18 de julio de 2013, el natural de Porzuna (Ciudad Real) y residente en Madrid se llevó 1.674.000 en el bote de Pasapalabra cuando se emitía en Telecinco.

Nada más acertar la letra M, la última que le faltaba, Christian Gálvez gritó de alegría y la actriz Natalia Sánchez, que había estado en el Equipo Naranja ese día, saltó a abrazarle para felicitarle por la victoria.

"Por aquel entonces estaba en el paro, pero hacía figuración en concursos, series de televisión y películas, aunque no era un trabajo estable, iba cuando me llamaban las agencias", recuerda Juan Pedro.

Juan Pedro Gómez, en 'Pasapalabra'. TELECINCO

Lo curioso de su victoria fue la curiosa forma de prepararse su participación en el concurso. Rafa Castaño, Pablo Díaz u Orestes Barbero siempre han destacado que le dedicaban muchas horas a la preparación de las respuestas de El Rosco, pero el ciudadrealeño lo hizo de otra manera.

"Comencé a estudiar en la obra cuando trabajaba de gruista porque llevaba un diccionario de bolsillo. Recuerdo que el compañero que luego me preguntaba las palabras me vacilaba y me decía que ya estaba preparado para ir a Pasapalabra", afirma.

Vuelta a 'Pasapalabra'

Cuando Pasapalabra volvió a Antena 3 estuvo en el programa de inauguración y también en la Copa de Maestros que se organizó por el 20 aniversario del programa.

En la primera ronda eliminó a otro participante mítico como Fran González, pero en semifinales le venció Susana García, que caería derrotada en la final ante Antonio Ruiz.

Juan Pedro Gómez, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Sus otros concursos

Su época de figurante de concursos le hizo ver que podía ganar un extra de dinero participando en ellos. En Saber y ganar estuvo 15 programas y se llevó 3.600 euros.

También jugó en Por la cara, espacio de la autonómica de Castilla-La Mancha o en especiales de ¡Boom! en diferentes equipos con gente que habían estado en otros concursos.

Pero el siguiente premio más importante después del de Pasapalabra fue en ¿Quién quiere ser millonario? en la época que lo presentaba Juanra Bonet, donde se llevó 50.000 euros.