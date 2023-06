Pablo Motos recuerda en 'El Hormiguero' su primera historia de amor

Pablo Motos aprovechó la temática de la serie que presentaron este jueves Eva Santolaria y Carlos Cuevas, Citas Barcelona (que se estrena en Prime Video el próximo 13 de junio), para recordar las primeras historias de amor de cada uno.

"Yo siempre he sido un poco torpe, intento ser mono, pero luego soy súper torpe", señaló el actor conocido por su papel de Pol Rubio en la serie Merlí.

Santolaria comentó que "lo mío fue en verano, en un apartamento que tenían mis abuelos en la playa, yo estaba con mi hermana y jugaba al baloncesto".

"Había un chico un poco borde, pero me pareció muy mono. Pasamos un verano muy chulo porque hicimos pandilla. No le volví a ver nunca más", añadió la actriz.

Pablo Motos, Eva Santolaria y Carlos Cuevas, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

El presentador, por su parte, comentó que "me enamoré de una americana que venía a la central nuclear de Cofrentes, le daba clases de guitarra y ella tocaba el piano".

"Me enamoré perdidamente porque tocó una canción al piano y me quedé pillado. Un tema precioso, y lo tocaba perfecto, aunque no recuerdo cuál era", admitió el valenciano.

También destacó que la americana "era amable y divertida. Además, hacía galletas, algo que es muy americano, ¿no?". Y comentó que "jamás hubo ningún contacto físico, de ningún tipo, pero en la despedida me besó ¡en la boca!".

"Yo no sabía que ella sabía que estaba enamorado de ella. Me da que fue un premio consolación", concluyó entre risas.