Uber espera que en en 2025 "todos los taxistas de Mallorca" se sumen a la plataforma

Este jueves la plataforma Uber ha empezado a operar en las localidades de Palma, Calvià, Andratx y Llucmajor. Según los datos de la compañía, más de 135.000 usuarios intentaron hacer uso de la aplicación durante su estancia en Mallorca en 2022, lo que les ha llevado a desembarcar en la isla ante una gran oportunidad de mercado.

Esta noticia no ha sentado bien en el gremio del taxi, quienes han manifestado públicamente su disconformidad ante una situación que no consideran de "competencia leal". El presidente de la Asociación de Autónomos del Taxi de Mallorca, Biel Moragues, criticó este miércoles que la plataforma está empezando a trabajar de "manera ilegal", ya que no cuentan con la licencia urbana necesaria creada por el Ayuntamiento y otorgada por concurso.

Objetivo 2025: que los taxistas se sumen a Uber

El director general de Uber en España, Felipe Fernández, ha insistido este jueves en que lejos de un enfrentamiento con el sector del taxi lo que aspiran es a tejer alianzas y acuerdos para que "todos los taxis de Mallorca" se sumen a la aplicación en los próximos años.

En declaraciones a Europa Press, pocas horas después de que la plataforma comenzara a en Palma, Calvià, Llucmajor y Andratx, Fernández ha explicado que el objetivo de la compañía es que en 2025 todos los taxistas de España se sumen a la aplicación.

"Sabemos que es ambicioso y que faltan pocos años pero que queremos lograrlo, también en Mallorca", ha añadido. Según han añadido, en toda España están en Uber unos 4.000 taxistas. "Esperamos que se registren muchísimos", ha indicado admitiendo que es pronto para valorar el interés del colectivo.

Polémica de los 30 minutos de antelación

En relación a la contratación con al menos 30 minutos de antelación, el director general ha asegurado que se está cumpliendo y ha aclarado que el funcionamiento básico es un contrato anual que suscribe el pasajero con cada uno de los transportistas (VTC) que ofrecen servicios a través de la aplicación en el que rige esta antelación mínima.

Además, ha remarcado que en los últimos años en otras regiones donde también hay tiempos mínimos de espera se ha demostrado que "existe una manera de conciliar la inmediatez de las plataformas de movilidad con el marco regulatorio actual".

En todo caso, ha expresado su confianza en que el Tribunal Constitucional, que está estudiando la cuestión, les dé la razón después de que el Tribunal Supremo haya unificado doctrina diciendo que el tiempo mínimo de espera es inconstitucional "por atentar contra la libertad de empresa, y por ser una restricción injustificada, desproporcionada y discriminatoria contraria a los principios de buena regulación".