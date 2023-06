Marta López rompe a llorar al enterarse de la boda de Kiko Hernández: "Jamás me hubiese imaginado no estar ahí"

Sálvame informaba en exclusiva este jueves de que Kiko Hernández se casará este sábado con Fran Antón, con quien llevaría saliendo un año. Esta noticia, aunque ha alegrado mucho a sus compañeros, también los ha sorprendido.

En el caso de Marta López, el impacto ha ido más allá. Quien era una íntima amiga de Hernández, no ha podido evitar romper a llorar al enterarse de que el tertuliano pasará por el altar y no la haya informado.

"Me alegro por él, pero lo estoy pasando mal. Si es verdad, que no lo sé, me he dado cuenta que ya no tengo nada que ver con él", ha expresado la colaboradora. Por su parte, los colaboradores han intentado consolarla.

La tertuliana ha comenzado al llorar. "Es que Marta ha vivido con Kiko los mejores y peores momentos", ha explicado Gema López. "Mi dolor es que en mi vida me habría imaginado que Kiko se fuera a casar y yo no fuera a ir a la boda", ha manifestado López.

"Es verdad que desde hace un año no tenemos la misma relación, pero para mí el amor y cariño que siento por él no se ha ido y jamás me hubiese imaginado que se fuera a casar y yo no iba a estar ahí", ha repetido, con lágrimas en los ojos.

Por otro lado, la colaboradora de Ya es mediodía ha comentado que le iba a llamar, pero también ha expresado: "Está claro que si no me ha dicho nada es porque no quiere que esté allí". Eso sí, ha confirmado que conoce a Fran Antón.