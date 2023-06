Jordi Wild acude al pódcast de Victoria Martín, 'Malas personas': "Yo no me considero machista para nada"

Victoria Martín ha comenzado la segunda temporada de su pódcast en solitario con Pódimo, Malas Personas, y ha invitado a una de las figuras más polémicas de las redes sociales: Jordi Wild.

A simple vista, los dos presentadores de pódcast comparten y defienden ideales diferentes. Por eso, la cómica madrileña ha querido saber cómo se percibe a sí mismo el catalán.

Tras preguntarle si se considera "machista", Jordi Wild lo ha negado por completo. "Están equivocados cuando me llaman machista, pero yo he tenido un montón de actitudes machistas", ha comentado.

"También vengo de dónde vengo. Yo me he criado en la época que me he criado, y he visto lo que he visto", ha añadido, haciendo referencia a una portada de revista de 2011 en la que Kira Miró salía desnuda y Paco León vestido de traje.

"En mi vida privada también he tenido muchas actitudes así, pero he evolucionado muchísimo", ha asegurado: "Para nada me considero machista".

"Es cierto que ha habido una polaridad tan heavy en los últimos años que parece que todo lo cercano a la masculinidad te convertía en machista", ha continuado, quejándose de la "radicalización".

Desde Pódimo, también han compartido otro fragmento de la entrevista en el que asegura que "los problemas de la salud mental es la mayor plaga del primer mundo ahora mismo".

"El ecosistema que hemos montado es una mierda y las redes sociales son una mierda para la cabeza", ha declarado también, criticando también a la gente que "por estar triste, dicen que tienen depresión".

"La depresión es una enfermedad, pero estar triste porque se te ha muerto una persona querida no es depresión", ha asegurado: "Puede ser que lo desarrolles o no".