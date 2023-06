Entrevista

Con más de dos décadas de carrera a sus espaldas, el ganador de siete Latin Grammy se ha puesto en 'modo viajero' para dar sentido a su último álbum, una radiografía de quién es ahora. Con él recorre los principales países del mundo y ahora llega a España, con paradas en Barcelona, Sevilla y Madrid.

Y en ese viaje ¿no se ha permitido nunca caer?La verdad es que no, macho. Es verdad que en la creatividad de la composición hay épocas de más fluidez y otras en las que de pronto no viene nada. Cuando eso pasa, que hay épocas de sequía en la creatividad, no me desespero y espero a que vuelva a aparecer. El compromiso con la música es algo de lo que nunca he tenido la más mínima duda.

¿Cuesta competir con las modas musicales sin perder la esencia?Cuando yo he cantado algún ritmo que esté de moda es porque me gusta y lo he visto como parte de mi música. Realmente, y lo digo con toda la sinceridad del mundo, nunca he hecho algo así por estrategia, sino porque he encontrado algo por el camino que me ha gustado y lo he incorporado. Pero siempre desde mi orilla. Mis fusiones siempre han sido bajo mi interpretación y mi sonido. Algo que ha caracterizado mi carrera a lo largo de los años ha sido no tener miedo a experimentar en distintos ambientes, contextos y estilos musicales.