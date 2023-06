El pique entre Eneko y Luca en 'MasterChef': "Es mono y futbolista"

Eneko y Luca compartieron un pique en el comienzo de la prueba de eliminación de la noche del lunes en MasterChef, en la que ninguno de los dos participaba tras salvarse en la primera prueba de la noche.

El joven tiktoker se quejó sobre un comentario de su compañero mientras los jueces explicaban en qué consistiría la prueba: "Eneko me dice muchas bromas y no entiende que ya no me hacen gracia".

"Me recuerda los platos que he hecho mal, me dice que tengo que madurar...", enumeró Luca. Eneko le miró ojiplático y preguntó "¿esto es verdad?". Luca, afirmó que era verdad y el aspirante le dijo que estaba mintiendo.

Creo que es la primera vez que veo a @enekomchef11 enfadado de verdad 😳 #MasterChef pic.twitter.com/piBZw2cUyp — MasterChef (@MasterChef_es) June 5, 2023

El aludido se defendió: "Me sale la vena paternalista con él, sobre todo con el tema de la educación. Lo hago por su bien". Samantha Vallejo-Nágera le añadió un toque de humor. "En el fondo, te gusta", le dijo a Luca.

A pesar de Luca le dijo a Eneko "ni que fueras tú Brad Pitt", en el confesionario confesó que "es mono y futbolista", así como que "a la hora de comunicarse le da un toque de humor".