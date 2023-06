Ana Clara, en 'First Dates': "Busco a un hombre sumiso"

Ana Clara llegó este lunes a First Dates con las ideas muy claras: "Busco a un hombre sumiso, que me haga caso porque si no, me enfado. Que haga lo que lo yo le diga".

Carlos Sobera, sorprendido por la declaración de la estudiante, quiso saber que más requisitos debía tener la futura pareja de la comensal: "Por ejemplo, si tengo sed por la noche, le despierto para que me traiga un vaso de agua".

"¡Tú no necesitas un hombre, necesitas un mayordomo!", exclamó el presentador al escucharla. "Los hombres son como un cachorrito, tienes que criarlos desde que son bebés porque cuando crecen, ya no les puedes domesticar", señaló Ana Clara.

Sobera le preguntó: "¿Algún caprichito más o con esto...?". La joven admitió que "ya que estamos para pedir... que sea grande y alto porque los flaquitos no me gustan. Que mi pierna no sea más grande que la suya".

Su cita fue Ronald, al que, nada más cruzar las puertas del amor, Sobera sorprendió con una pregunta: "Imagínate que estás durmiendo, son las tres de la madrugada, y la chica con la que estás te pega un codazo y te despierta para pedirte un vaso de agua: ¿Qué haces?".

Ronald y Ana Clara, en 'First Dates'. MEDIASET

El dependiente le contestó: "Muy amablemente le diría: Claro que sí, mi amor, yo te lo traigo". El conductor del programa de Cuatro afirmó: "Eres el hombre adecuado".

"Cuando le he visto he pensado que me sonaba de algo, es que entre panchitos nos conocemos todos", reconoció la madrileña de padres ecuatorianos sobre el colombiano.

Durante la cena hablaron sobre sus aficiones y sus gustos, donde Ronald ganó muchos puntos con Ana Clara al reconocer que era un hombre sumiso, como le gustaban a ella.

Al final, la estudiante sí que quiso tener una segunda cita con el colombiano porque "hemos conectado muy bien, yo seré la que mande y él, el que haga caso". Ronald también quiso volver a quedar: "Claro que sí, eso no se pregunta", afirmó entre risas antes de besarla.