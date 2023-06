Esa pequeña ciudad que es el Primavera Sound

Si cogiéramos a un asistente a un festival de música indie (Benicássim, FIB, Doctor Music) en los noventa en España y lo plantáramos en el Primavera Sound 2023 de Barcelona, la desorientación sería máxima. El salto de calidad en el sonido, el recinto, la comida, la seguridad y las dimensiones –público, metros cuadrados, número de escenarios– es apabullante.

Después de haber celebrado su vigésimo aniversario el año pasado, el Primavera Sound de este año cierra su edición barcelonesa con 253.000 asistentes, una media de unos 64.000 diarios de 121 países diferentes (el público extranjero ha caído del 70 al 52%, la cita coincidía con la Fórmula 1 y los precios de los hoteles estaban disparados).

El encuentro que se celebra en el Parc del Fórum, con 16 escenarios, funciona casi como una pequeña ciudad: con su tienda de Pull&Bear, sus talleres de DJ en el metaverso (Metahype de CUPRA), sus food-trucks, su boiler room, sus tiendas de discos, posters, más ropa; sus baños, sus lavabos… Y por supuesto, sus propias leyes. Como la cola que se formó cada día en la fuente para rellenar de agua botellas de plástico o los asistentes que intentan colar bebida escondida en el dobladillo de los pantalones.

Quizá la frase más pronunciada el pasado jueves 1 de junio, día de apertura, fue "hay mucha menos gente que el año pasado". Ya dejaron claro sus organizadores que ese era uno de los objetivos, no morir de éxito. En 2022 el crecimiento exponencial tocó techo con un récord histórico –una media de 80.000 personas diarias– y, las inevitables aglomeraciones. Por lo que el aforo se limitó este año a 70.000 (también ha variado la disposición de los escenarios y las barras). Y este jueves, primer día del festival, acudieron 54.000. Alcanzar la primera fila ese día fue sencillo.

Japanese Breakfast actúa en el festival Primavera Sound. ERIC PAMIES

No solo en los primeros directos de la tarde; estupendo estuvo el sexteto inglés Black Country, New Road, con sus juegos malabares de violín, acordeón, saxo, voces, flautas y guitarras; especialmente sarcásticos Yard Act, brillante Brittany Parks (es decir, Sudan Archives) y apocalípticos Ghost, con su estética a medio camino entre Juego de tronos y El fantasma del paraíso, entre el metal, lo gótico y el pop–, sino incluso en New Order, quizá, la actuación más decepcionante de la jornada. Ya en el Summercase 2006 los vimos a medio gas, pero es que aquí, a ratos, parecía que Bernard Sumner estuviera cantando en un karaoke.

Un poco más difícil fue serpentear delante para gozar de Blur. A los británicos les sobraban ganas, y es que a pesar de los rifirrafes, Damon Albarn y Graham Coxon forman una pareja musical explosiva. No solo engarzaron hits (Parklife, Girls & Boys, Song 2, Tender, Coffe and TV), también adelantaron nuevos temas (St. Charles Square y The Narcissist). Aunque Gorilaz sea el proyecto principal de Damon Albarn, Blur vuelven con un nuevo disco: The Ballad of Darren sale el 21 de julio y por lo que escuchamos en el Primavera, la cosa promete.

Pusha T actúa en el festival Primavera Sound 2023. ERIC PAMIES

Para ver a NxWorries, catamos la zona VIP. Desde esas alturas (estas infraestructuras están elevadas), el superdúo formado por Anderson Paak y el productor Knxwledge es pura medicina: con sus bailes sensuales Paak parecía un cruce entre Prince y Jamiroquai.

El viernes se volvió a vivir el agobio en los escenarios principales. Ya fuera en la zona VIP o en la platea, disfrutar de Depeche Mode sin tener que recurrir a las pantallas fue imposible. Un concierto conceptual, un homenaje a Andy Fletcher, fallecido hace justo un año por un desgarro repentino de la aorta, un memento mori, todo eso fue el espectáculo de los británicos.

El cantante Dave Gahan y el teclista y guitarrista Martin Gore, visiblemente emocionados, de negro (Gahan incluso con eyeliner), con unos visuales en los que jugaban al ajedrez, nos recordaron que todos somos iguales ante la muerte. Si antaño se acudía a un festival con unos horarios en papel subrayados con fluorescente, hoy la app del PS nos permite elaborar una hoja de ruta digital. Lo mejor es dejarse seducir. Ir a ver a Los Hacheros y enamorarse de camino de Julia Jacklin (Australia); ir a ver a Pusha T y toparse con el esponjoso K-Pop de Red Velvet.

Para su primer concierto en España, Japanese Breakfast hizo doblete. En el primer de sus directos en uno de los escenarios principales, se entregaron a fondo, con Michelle Zaune pegando saltitos mientras cantaba. Avalon Emerson es una apasionada del Primavera Sound. "Llevo viniendo desde que empecé en esto de la música. Este es mi primer show con banda", confesó la estadounidense poco después de arrancar a cantar.

Blur actúa en el Primavera Sound 2023. Christian Bertrand

El sábado era el día de Rosalía, por mucho gran nombre que tuviera el cartel, muchos habían ido a verla a ella. La expectación era máxima. La marea de gente también. No fue el único concierto que pecó de sonido bajo (varias actuaciones del escenario Estrella Damm tuvieron ese problema, sobre todo comparado con el sonido del escenario gemelo y vecino, el Santander), pero sí seguramente el más aglomerado. Rosalía paró el concierto en Hentai, porque el público llevaba un buen rato quejándose, "no se oye", gritábamos.

El de Caroline Polachek sonó de maravilla a pesar de que parte del público estaba a otra cosa (¿cogiendo sitio para el concierto de Rosalía?), una pena porque Desire, I Want To Turn Into You, el disco de Polachek, es de lo mejor de lo que va de año y en directo lo borda.

Para los que no pudieron estar en el Primavera Sound de Barcelona y que tampoco podrán acudir a la cita en Arganda del Rey (Madrid) prevista entre el 5 al 11 de junio, con una programación casi idéntica, está el streaming gratuito que ofrece Amazon Music a través de las plataformas Twitch y Prime Video. "Este es el primer festival europeo que retransmitimos", nos cuenta Claire Imoucha, responsable de Music Industry en Amazon Music Spain. "Nos gustaría reproducir todos los conciertos, pero debemos elegir. Es prioritario, eso sí, tener diversidad en la propuesta". El año pasado por primera vez en un festival, los asistentes pudieron interactuar y seguir online a los artistas a través del canal Twitch de Amazon Music.

"Pero este año la apuesta se multiplica: en 2022 hicimos livestream de una o dos canciones por concierto, este año retransmitimos los directos enteros", añade Imoucha. A pesar de que algunas plataformas de streaming han cerrado (Mandolin, una de las más potentes, lo hizo el pasado abril), para Amazon la apuesta es clara. "No sabíamos qué iba a pasar cuando la gente pudiera volver a los conciertos. Pero el año pasado retransmitimos el de Maluma desde Medellín y el de Kendrick Lamar desde París. Fue un éxito. Por eso, porque los fans piden verlos online, seguimos apostando e invirtiendo por esta fórmula", explica Kirdis Postelle, Global Head of Artist Marketing de Amazon Music.