Sonsoles Ónega, a punto de llorar por las palabras que le dedica Luis del Olmo

El programa Y ahora Sonsoles ha querido recordar a uno de los rostros icónicos del periodismo y de la radio en España, Luis del Olmo, con motivo del 50 aniversario del programa Protagonistas, que durante más de 40 años dirigió y presentó. El veterano locutor ha conversado con Sonsoles Ónega e incluso ha llegado a emocionarla con las palabras con las que se ha dirigido a la presentadora.

Tras mostrar a la audiencia un fragmento de cómo empezaba cada mañana el periodista en su espacio radiofónico con su "Buenos días, España", el locutor no pudo evitar la añoranza de ese momento. "Después de escuchar esa maravilla que has ofrecido a tus espectadores, voy a soñar que mañana me levanto a las seis de la mañana y me dirijo a la radio para saludar a los oyentes de Protagonistas", ha dicho Del Olmo, entre aplausos del público.

Sin embargo, la realidad siempre termina por golpearle, tal y como ha reconocido en su charla con Sonsoles Ónega. "Sin embargo, echo un vistazo a mi calendario y digo 'Luisito, deja de soñar, porque tienes setenta y tantos años'. La radio para mí ha sido lo que es para ti la televisión, ha sido la vida, ha sido el milagro", ha valorado.

En este repaso por su carrera, Luis del Olmo ha recordado cómo era "el amanecer cada mañana, tratando de rechazar todos los problemas que uno tenía, solo con dar un 'buenos días, España'".

"No solamente eran buenos saludos, sino que cuando intervenían los terroristas, nos amargaban la vida a todos", ha proseguido el veterano locutor.

¡Recordamos la pasión de Luis del Olmo por la radio! ✨#YAS2Junhttps://t.co/d3WdcLjs8V — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) June 2, 2023

A pesar de ello, ha querido centrarse en el presente y dirigirse personalmente a Sonsoles Ónega con unas palabras que han llegado a emocionarla. "Ahora lo que me importa es lo que estoy haciendo, saludando en tu mágica casa insuperable. Enhorabuena, querida, porque estás haciendo la misma labor que ha hecho y continúa haciendo tu padre", ha concluido al referirse al padre de la presentadora, el periodista Fernando Ónega.

"Es emocionante, de todo corazón, y lo sabes, recibirte en este plató", ha respondido entonces Sonsoles Ónega, al borde de las lágrimas.