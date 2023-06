El Cuponazo de la ONCE deja más de 10 millones de euros en Vilanova i La Geltrú

El 'Cuponazo' de la ONCE dejó este viernes más de 10 millones de euros en Vilanova i la Geltrú, donde repartió el premio mayor de 6 millones de euros y otros 109 premios de 40.000 euros cada uno. En total, se dieron en Cataluña 10.360.000 euros.

María de Mar Ortega, agente vendedora de la lotería social, responsable y segura de la Organización, es quien ha llevado la suerte a Vilanova i la Geltrú, desde su quiosco ubicado en la Rambla Principal, número 86. También ha dejado fortuna en el Roxy Café, de la calle del Col·legi, cerca del Ayuntamiento, establecimiento de su canal físico complementario donde va a desayunar cada mañana.

"Estoy en una nube, súper emocionada. El sueño que tenía de dar un premio así, tan y tan grande, lo he conseguido. Me hace muy feliz que se haya repartido tanto. Seguro que le ha tocado a mucha gente que lo necesita y que estará muy contenta", declara sonriendo María de Mar, persona con discapacidad como los 2.400 vendedores de la ONCE en Cataluña. "Intuyo que ha tocado a muchos clientes fijos, que me han acompañado desde hace mucho tiempo", apunta Ortega, que hace 10 años que es vendedora de ilusiones de la ONCE, los últimos cinco en el quiosco desde dónde ha dado lo 'Cuponazo'.

La Agencia de la ONCE en Vilanova i la Geltrú da servicios personalizados a 280 afiliados y afiliadas y cuenta con 108 agentes vendedores de los productos de juego de la Organización.

Semana de grupo social ONCE en Cataluña



Culmina así la Semana del Grupo Social ONCE en Cataluña donde, desde el 26 de mayo, se han hecho varias actividades de concienciación en los 18 centros y agencias que la ONCE tiene en Cataluña, como los miembros del grupo Doctor Prats que han bailado zumba a ciegas en Terrassa, o los jugadores de La Peña Guillem Vives i Pep Busquets, que han lanzado tiros libres con antifaz en Badalona.

En Vilanova i la Geltrú fue el actor Toni Albà quién se puso en la piel de una persona ciega, andando con bastón y antifaz en la misma Rambla y comiendo a oscuras en un restaurante.

Precisamente este sábado la ONCE en Cataluña celebra el tradicional encuentro para conmemorar la 27 Diada de la Familia del Grupo Social ONCE en Cataluña. En esta ocasión, será en Port Aventura y reunirá a unas 1.300 personas ciegas y con otras discapacidades acompañadas de familiares y amigos de la Organización, bajo el lema "Contigo transformamos vidas". La celebración estará presidida por el director general de la ONCE, Ángel Sánchez.

El 'Cuponazo'



El 'Cuponazo' de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros. Además, se pueden ganar 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado. Y, con el nuevo modelo de "por los lados puedes ser ganador", premio de 500 euros a las cuatro primeras y a las cuatro últimas cifras; 50 euros a las tres primeras y a las tres últimas cifras; 6 euros a las dos primeras cifras y dos últimas; y reintegro de 3 euros a la primera cifra (primer reintegro) y a la última cifra (segundo reintegro).

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 19.000 agentes vendedores, 2.400 de ellos en Cataluña, que integran su red de ventas. Gracias al Terminal Punto de Venta el cliente puede escoger al instante el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y establecimientos autorizados.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías y Totos de Estado.