Diego, hijo de Kiko Matamoros, deja caer la reconciliación entre Anita y su padre: "Lo celebro"

Diego Matamoros ha llegado tarde a la Basílica de San Miguel en la boda de Kiko y Marta López Álamo y, gracias a este retraso, ha confirmado un acercamiento entre su padre y Anita, pese a que a ella no ha asistido a la boda.

El hijo del colaborador de Sálvame ha comparado la boda de su padre con Makoke con la actual. "Esta boda se hace con mucho amor. En la anterior no estábamos ninguno de los hijos, menos Ana, y esta es la reunión de los hijos y colma la unión y la felicidad", ha informado.

"Yo siempre digo que Marta es de las personas que más ha hecho para que estemos juntos. Motiva mucho a que quedemos y a él le dio en su día el toque para que se abriese más y expresara más sus sentimientos".

Por otro lado, ha reconocido saber la relación actual de su padre con Anita Matamoros, y aunque no ha confirmado nada, sí ha expresado estar feliz por ella. "Lo celebro", ha lanzado el hijo del tertuliano.

"Llevo intentando contarlo a mi manera un tiempo, pero ellos son los que lo tenían que contar", ha expresado María Patiño tras la conexión. De hecho, ha asegurado que el acercamiento ha sido gracias a Laura Matamoros.

Sobre que Anita Matamoros no asista a la boda de su padre, Patiño ha explicado: "A su padre le ha contado por qué no va, y él lo ha comprendido. No ha sido un obstáculo para avanzar por el buen camino".