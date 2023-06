El encontronazo de Josué y Zoe en 'Por siempre o jamás' por culpa de Albert Barranco: "No toca"

La relación entre Zoe Bayona y Josué Bernal se ha convertido en un continuo tira y afloja. Una tensión que ha llegado a los extremos gracias al reparto de habitaciones del programa. Y es que, desde Por siempre o jamás han decidido unir a la pareja en una misma cama.

En la intimidad de la noche, aunque siendo grabados en todo momento, ambos han podido hablar de sus sentimientos. Así, Josué, que ya había demostrado su intención de dormir junto a la influencer, ha conseguido su objetivo y no ha dudado en aprovecharlo, aunque no se saliera tal y como se esperaba.

Desde que Tania Déniz y Albert Barranco llegaran al programa, todo ha dado una vuelta de 180º. Barranco y Zoe fueron pareja anteriormente y, aunque la influencer ha negado de manera rotunda sentir algo por él, lo cierto es que mantienen una buena relación

Por ello, a Josué "no le sienta bien" la manera en la que se comporta con él, y así se lo hizo saber a su compañera de habitación. "No tenemos que empatizar con todos todo el tiempo", le contaba el televisivo, aunque ella aseguraba que no ocurría nada.

Y es que, como ha contado cabreado, "no toca" que Zoe consuele al que fuera su exnovio si este se encuentra mal. Por ello, ambos han discutido. "Sí, toca", respondía muy ofendida ella.