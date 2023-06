Los hoteles de Barcelona abren sus terrazas para celebrar la llegada del verano. Del 2 al 11 de junio, el Gremio de Hoteles, con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona, organiza la Semana de las Terrazas de los Hoteles de Barcelona, un evento que este año celebra su undécima edición en el cual 68 hoteles de la ciudad realizarán 160 actividades culturales y gastronómicas, abiertas y gratuitas a toda la ciudadanía.

Los asistentes podrán disfrutar de una gran variedad de actividades de diferentes temáticas, como, por ejemplo, una Masterclass Teórica de Sushi en la terraza del Claris Hotel & Spa GL, el Showcooking de Steak Tartar en el Gallery Hotel o la cata de vinos Luis Alegre en el Alexandra Barcelona Hotel.

La oferta no es solo gastronómica, también hay actividades de bienestar como el Taller Beauty en el ME Barcelona o el Taller de Automasaje Facial Gua Sha en el Monument Hotel; deportivas como el Office Yoga & Mudras en el Arya Stadium by Mandanis o, musicales, como los que proponen el Eurostars Grand Marina Hotel GL con su concierto con Sabor a Cuba o el homenaje a Queen en el HCC Regente.

Para descubrir todos los talleres y hoteles que participan y reservar actividades, se tiene que visitar la página web de MésQHotels, la guía de ocio de los hoteles de Barcelona, en mesqhotels.cat

Hoteles de Barcelona; Hasta el 11 de junio; Entrada gratuita; mesqhotels.cat