Melo Moreno confiesa que tuvo un feo encuentro con una 'influencer' en los Premios Ídolo: "Me fui llorando al hotel"

En los Premios Ídolo se junta todo el mundo que es o ha sido conocido en redes sociales a celebrar durante una noche su profesión. Las dos ediciones han demostrado que, aunque todos quieren parece amigos, hay mucha separación entre los influencers.

El último ejemplo de este tipo de relaciones lo ha dado Melo Moreno. La youtuber ha acudido al pódcast de Animales Humanos y ha confesado que tuvo que irse de la fiesta después de un comentario muy desagradable.

"No diré quien, pero hubo una chica que me dijo en broma 'Puta gorda lesbiana'", ha confesado, aún dolida por el encuentro: "Yo sé que tiene ese humor, pero me fui llorando al hotel".

"Yo no me lo esperaba", ha explicado, casi al borde de lágrimas al recordarlo. Además, ha confesado que no ha hablado con esta mujer desde entonces del incidente.

"No he hablado con ella y era una persona que yo pensaba que había una relación guay de amistad", ha añadido, dejando pistas para posibles conjeturas: "Me fui con una sensación horrible de la fiesta".

En los comentarios han intentado adivinar quién tiene este tipo de humor y lo cierto es que es difícil conocer a alguna creadora de contenido que, si piensa este tipo de cosas, las reproduzca tal cual en sus perfiles. Solo ha aclarado que, hace años, tuvieron viajes juntos e incluso durmió en casa.

"Son palabras que yo no diría ni en broma", ha comentado a continuación: "Decirla algo al respecto es malgastar energía porque ella no lo dijo en serio, pero me jodió el día".