María Becerra sorprende al revelar con qué artista le gustaría colaborar: "Amo su música"

María Becerra empezó sus andanzas como youtuber pero, prontamente, sus dotes musicales la convirtieron en una de las cantantes y compositoras más seguidas de Argentina, México, Perú y España.

La argentina acudió como invitada al estudio de radio de Los40 para realizar una entrevista y hablar del futuro de su carrera en la industria musical. A pesar de que la intérprete de Discoteka, canción que entona junto a Lola Indigo, respondió a diversas cuestiones, una de sus respuestas ha sido la que ha acaparado toda la atención.

Los locutores del programa preguntaron a la joven de 23 años que con qué artista español le gustaría hacer una colaboración. "A mi, personalmente, me gustaría hacer una canción con Falete. Amo su música, me encanta cómo canta, cómo interpreta. Me interpela muchísimo. Me conozco todos sus directos, todas sus canciones y me gustaría hacer una canción", ha asegurado la artista.

🤯 @MariaBecerra22 CONFIESA con qué ARTISTA ESPAÑOL le gustaría COLABORAR y QUIÉN ES te SORPRENDERÁ ‼️: "Amo su música, me encanta cómo canta, cómo interpreta"

😱 ¿Qué opinas? ¿Te gustaría una colaboración entre ambos artistas? pic.twitter.com/ky6VeRkjpp — LOS40 (@Los40) May 29, 2023

Una respuesta que ha generado un sinfín de opiniones en Twitter, donde se ha compartido un clip que ya acumula 4,5 millones de visitas. Aunque algunos usuarios no aprueban esta idea, otros muchos felicitaron a la joven por apostar por un "talento de raíz" en España y aseguran que se trataría de una colaboración "histórica".

En medio de tantas reacciones, una usuaria, a modo de broma, tomó captura de un post que el pasado mes de abril había publicado el sevillano en Instagram. En la imagen aparece Falete realizando una autopromoción. "Contacto: info.falete@gmail.com", escribió en el post el cantante español. Una instantánea que, ahora, se ha viralizado en las redes sociales a raíz de las declaraciones de María Becerra.

la foto que acaba de subir falete JAJAJJAJAJAJAJ https://t.co/cSRNvcfi4B pic.twitter.com/0gvNioTcen — alemany*ੈ✩‧₊˚ (@raquelalemanyf) May 30, 2023

Es que Falete canta como los dioses pero no estáis preparados para esta conversación — Rubén Salcedo (@rubenrsh99) May 29, 2023

Mi maaaadreeee no me lo esperaba nadaaaa pero me encanta y ojalá se cumpla — susana08! #mivoto40 Miracle ✝️ (@goul_ding) May 29, 2023

La verdad que no lo vi venir, que Maria Becerra quiera sacar algún tema con @faleteoficial no lo imaginé nunca. Molaría en verdad. pic.twitter.com/pVENHokqXW — Nervissa (@Nervissa) May 29, 2023

Falete es un pedazo de artista muy infravalorado — RG 60.7/53.8.✈️💫🕊 (@Rubencai99) May 29, 2023

Mira que hay artistas españoles para hacer una colabo pero que haya dicho Falete es una pura filmación. — Sergio Puertas (@sergio_puertas9) May 29, 2023