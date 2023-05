Luca se derrumba con la nueva expulsión de 'MasterChef': "Me ha hecho ver la vida de otra manera"

MasterChef volvió a despedir a un nuevo concursante durante la noche del martes en la prueba de eliminación, después de la expulsión de Claudia durante el programa anterior.

En esta ocasión fueron Jorge Juan, Marta, Ana y Jotha los que tuvieron que enfrentarse al árbol de chocolate de David Pallás, tras no superar la prueba de exteriores.

Ana fue la mejor aspirante y la única que logró uno de los cometidos del reto: que el árbol midiera un metro. La concursante llegó a 1,02 metros de altura. "Ana, que parecía que iba mal, ha sorprendido mucho", aseguró Pepe Rodríguez durante la cata.

Hoy despedimos a @martamchef11 de la gran aventura de #MasterChef. ¡Gracias aspirante por regalarnos tu talento! Te queremos https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/XGuAzXajE3 — MasterChef (@MasterChef_es) May 30, 2023

Por su parte, Marta no consiguió superar el reto, llevándose una gran crítica por parte de Jordi Cruz: "No me esperaba que te rindieras. En los últimos 15 minutos dijiste que habías terminado, que es rendirte".

Luca fue el compañero más afectado en la galería. Bajó para despedir a su amiga. "Marta me ha hecho ver la vida de otra manera. Entré siendo muy superficial", dijo el 'tiktoker' antes de derrumbarse.

"MasterChef ha sido una transformación enorme a nivel personal", aseguró la expulsada antes de quitarse el delantal. "Me voy completa", concluyó así su paso por las cocinas de RTVE.