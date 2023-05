Veraneantes y jubilados se apresuran a solicitar el voto por correo de cara al 23-J: "Es mi derecho y quiero ejercerlo"

El rictus de la empleada de Correos que empuja el carrito de la correspondencia por la calle de Palos de la Frontera (Madrid) expresa una mezcla de cansancio y resignación. Cuando solo han pasado dos días de los comicios municipales y autonómicos, este martes 30 de mayo se ha vuelto a activar la maquinaria del voto por correo para las elecciones generales anticipadas por el presidente Pedro Sánchez al 23 de julio.

"¿Que cómo lo llevamos los carteros? Regular. El voto por correo trae mucha complicación y con las vacaciones en medio se va a pedir más", responde sin aminorar el paso hacia su siguiente entrega.

El plazo de solicitud se ha abierto este martes y finalizará el 13 de julio, tanto para los residentes en España como para los residentes en el extranjero y los electores temporalmente ausentes.

La coincidencia de las generales con un periodo masivamente vacacional —alrededor del 30% de los españoles veranea en julio— ha llevado a muchos votantes a apresurarse para solicitar voto por correo en las primeras horas con el trámite disponible.

En la oficina de Palos (Arganzuela, Madrid) es incesante el ritmo de peticionarios del voto por correo, principalmente veraneantes con viajes la segunda quincena de julio y jubilados con la maleta lista para mudarse a su segunda residencia, la de verano. Para muchos ésta será la primera vez que voten por correo. Pero pese a lo precipitado de la convocatoria, ninguno quiere renunciar a dar su opinión sobre el próximo Gobierno de España.

Votantes por correo primerizos

A las once de la mañana la oficina postal de Palos está llena de gente. Pepe Rodríguez, un joven de Zaragoza, ha tardado tres cuartos de hora en ser atendido. "Cuando he llegado, me ha tocado el número 65 para solicitar el voto por correo e iban por el 40 o así", explica a 20minutos.

A las doce del mediodía la máquina expide ya el número 90 de la opción del voto por correo. Una hora después, Eva ya recoge el número 155. A sus 80 años dice que le parece "fatal" que Sánchez haya convocado elecciones en vacaciones y cree que obedece a sus propios cálculos ventajosos. "Las elecciones me cogen en Alicante, donde paso el verano", explica esta jubilada. "También estaré en Alicante cuando se entregan las papeletas, que es a partir del 3 de julio. Pero me han informado de que me las pueden enviar a la casa de allí", explica.

La ley exige que sea el votante el que firme la recepción de los documentos, para lo que deberá presentar de nuevo el DNI. Pero puede elegir que el envío se haga al domicilio que figura en el censo u a otro que designe para estas elecciones. Al ser correo certificado, si el votante no está en casa cuando pase el cartero, deberá ir personalmente a una oficina que le será indicada para recogerlos previa identificación.

La mayoría de quienes sacan número en la máquina de Palos de la Frontera la primera mañana son jubilados que no temen ser convocados a la mesa electoral por razón de edad. Lo que les preocupa es que su voto llegue a tiempo a Marbella o al pueblo de Toledo, y si es seguro que van a poder ejercer su derecho desde allí. "Sí, les llegarán las papeletas a donde ustedes pongan en la solicitud. Y luego solo tienen que ir a otra oficina con su voto", les han explicado en Correos, pacientemente.

Isabel planea estar en Portugal el día de las elecciones generales. José González

Isabel lo tiene un poco más complicado para poder participar en el 23-J. Madrileña de 72 años, acaba de comprarse una segunda vivienda en Portugal, donde tiene previsto estar cuando se celebran las Generales. "Me voy dos meses y medio y no quisiera tener que venir a votar a Madrid. Por eso he venido el primer día a pedir el voto", explica en la puerta de la oficina postal. Dentro le han confirmado que no están autorizados a envíar la documentación al extranjero. "He pedido que me la envíen a casa de una amiga de Badajoz. Iré unos días a visitarla y a esperar mi voto. Lo tengo que recoger en persona y después entregarlo en Correos. Lo haré el mismo día, antes de volverme a Setúbal".

Jubilados y viajeros

Como Eva o Isabel, Antonio, Milagros y Rafael también vienen a por su voto porque pasarán el verano fuera de Madrid. Están algo contrariados porque siempre han podido cumplir con las urnas de manera presencial. "Tengo prisa por marcharme y he venido el primer día porque luego supongo que habrá más colas", explica Antonio, quien espera que su voto "cuente y lo haga en el sentido que quiero" dice mostrando cierta desconfianza por no ser él mismo quien esta vez meta la papeleta en la urna. Concha, otra jubilada, sale preocupada porque en su vivienda de Menorca no tiene un buzón, "y si el cartero no me pilla en casa no sé cómo voy a enterarme de que le ha llegado la documentación".

Darío tiene un viaje la segunda quincena de julio, pero no renuncia al voto. José González

El otro perfil mayoritario de solicitantes de voto por correo es el de los adultos con viajes en la segunda quincena de julio. Marisa y Pedro tienen prevista una escapada que comienza el 21 de julio. En cuanto supieron que el adelanto electoral coincidía con su viaje, tras el anuncio de Sánchez este lunes, decidieron que iniciarían lo antes posible el trámite del voto por correo. "De momento está siendo fácil el proceso. Tienes que presentar el DNI y te dan un formulario", explican enseñando el documento. "Nos han dicho que las papeletas nos las enviarán a nuestra casa a partir del 3 de julio. Estaremos en Madrid, pero el que se vaya el 1 de julio ya no llega a tiempo", se lamenta Marisa, quien cree que las vacaciones sí se van a notar en una baja participación el 23-J.

Detrás de esta pareja, sale Darío, de 36 años. También él lleva el formulario de voto por correo en la mano. No ha querido retrasar la gestión, dice que "porque estaré fuera el 23-J, porque me venía bien acercarme a Correos y porque votar es mi derecho y quiero ejercerlo".