ERC sobre la lista unitaria que propone Junts: "Es empezar la casa por el tejado"

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha asegurado que plantear una lista unitaria del independentismo a las elecciones españolas es "empezar la casa por el tejado".

En una entrevista en TV3, Vilalta ha rechazado así la propuesta de Junts y, además, les ha recriminado que plantearan la iniciativa en una rueda de prensa y no en reuniones con los partidos afectados. Según critica, esto demuestra que no es una propuesta "seria y formal" sino que busca "seguir con la dinámica de desgaste".

Vilalta también ha defendido dejar atrás "las fórmulas pasadas". Además, ha asegurado que en los comicios municipales la ciudadanía ha enviado un mensaje a favor del entendimiento de los independentistas y en contra del "tacticismo".

"No hemos sabido fidelizar el voto"

Vilalta considera que la propuesta de lista unitaria implica "empezar la casa por el tejado" y cree que primero hay que hablar "de propuestas de consenso" para conseguir que Cataluña sea "el baluarte de la defensa de los derechos y las libertades".

Además, ha subrayado que si de los resultados de las elecciones municipales Junts ha extraído que hay que hacer pública esta propuesta "es que no se ha entendido nada de las urnas".

Sobre las municipales, la dirigente republicana ha admitido que ERC ha recibido "un toque de atención". "Hemos ganado en regidores en el país pero no hemos sabido fidelizar el voto, conectar con la ciudadanía y mantener la confianza que nos hicieron en anteriores comicios", ha lamentado.

Del mismo modo que el líder del partido, Oriol Junqueras, Vilalta también ha descartado facilitar al candidato socialista, Jaume Collboni, la alcaldía de Barcelona. "No valoramos en ningún caso apoyar al PSC en Barcelona; no ha ganado y dijo que si no ganaba iría a la oposición", ha remarcado. Vilalta ha dicho que ahora le corresponde a Xavier Trias liderar las negociaciones.