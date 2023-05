El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha planteado este lunes que el independentismo concurra en una lista unitaria para las próximas elecciones generales del 23 de julio. A última hora de la tarde, el secretario general de Junts Per Catalunya, Jordi Turull, ha llamado a todas las fuerzas independentistas a «volver a empezar». De esta manera, el secretario general de Junts ha ofrecido veladamente a ERC la posibilidad de presentarse juntos en las próximas elecciones generales.

Jordi Turull ha invitado a los partidos y organizaciones idependentistas "volver a tejer complicidades". Este ofrecimiento de Turull quiere "convertir estas elecciones generales, que Pedro Sánchez sabrá por qué motivos partidistas ha convocado, en una oportunidad".

«Estoy convencido de que encontraremos la manera de entendernos entre todos los que hemos pedido el cambio». Xavier Trias, candidato de Junts a la Alcaldía de Barcelona.



Además de este giro estratégico motivado por el anuncio de convocatoria de elecciones par a el 23-J, Jordi Turull también ha informado sobre las líneas que marcarán los pactos y acuerdos en los consistorios. Desde Junts, el objetivo es «lograr acuerdos para favorecer que se constituyan ayuntamientos independentistas». Así, Turull ha alejado el pacto con Collboni y ha acercado el entendimiento con Maragall.

A lo largo del día, el gran tema que ha dominado el debate público ha sido la posibilidad de pactos que, por un lado, hagan alcalde a Xavier Trias, ganador de las elecciones municipales del pasado domingo, o por otro lado, conformen una mayoría progresista y elijan a un candidato del PSC, Comunes o de Esquerra Republicana.

El candidato de Junts Per Catalunya, Xavier Trias ha afirmado con contundencia que « me presentaba para ser alcalde de Barcelona y seré alcalde de Barcelona», y ha asegurado que «estoy convencido de que encontraremos la manera de entendernos entre todos los que hemos pedido el cambio». Y por su parte, la todavía alcaldesa de Barcelona y candidata de BComú, Ada Colau, se ha manifestado en un sentido totalmente opuesto. «Pido acuerdos progresistas porque todos los retos se afrontarán mejor con gobiernos de izquierdas», ha afirmado Colau, incitando a las fuerzas que han estado apoyando sus políticas durante este mandato, PSC y ERC, a reeditar esa colaboración.

«Pido acuerdos progresistas porque todos los retos se afrontarán mejor con gobiernos de izquierdas». Ada Colau, alcaldesa de Barcelona.



Mientras Xavier Trias recordaba la operación Valls, que no dejó acceder a la alcaldía a Ernest Maragall cuando ganó las elecciones en 2011, y aseguraba que «no creo que se vuelva a repetir», el candidato socialista Jaume Collboni afirmaba que «el PSC no renuncia a nada», y acto seguido remarcaba que «Barcelona ha votado iniciar una nueva etapa y ha votado claramente por un gobierno progresista». El primer secretario del PSC, Salvador Illa, se ha manifestado en un sentido parecido, asegurando que no descarta nada, pero ha exigido trabajar para generar «un gobierno estable, progresista y en clave barcelonesa».

Maragall también ha recordado la operación Valls y ha asegurado que él no hará lo mismo. Ha destacado la victoria de Trias como «definitoria» pero ha supeditado dar su apoyo a la investidura de Trias al contenido de las conversaciones entre las formaciones. Al mismo tiempo, el candidato republicano ha apuntado que también hay «alternativas» basadas en una «determinada coherencia y legitimidad».