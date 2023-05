Cristinini denuncia en directo a El Millor y rompe a llorar por el acoso que ha recibido en redes: "No me lo merezco"

La streamer Cristinini ha decidido hablar por primera vez en cinco años sobre su ruptura con el también creador de contenido El Millor en directo y lo ha hecho para denunciar el acoso que lleva sufriendo desde entonces.

En su intento de aclarar todas las acusaciones que tuvo que soportar entonces y que ahora se han convertido en un supuesto meme, ha roto a llorar, confesando que "fue traumático".

"Se dijeron muchas cosas que no eran verdad y me he tenido que callar, esperando a que pararan", se ha lamentado, recordando que, públicamente, ElMillor instó a sus seguidores para que la llamaran "subnormal", "gilipollas" y cosas peores.

La streamer Cristinini se rompe en directo recordando todo el hate que le ha caído por su ex, ElMillor (que actualmente anda defendiendo a Coscu).

El tipo hizo hasta un directo donde la insultó de las formas más feas durante media hora que fue motivo de baneo casi permanente. pic.twitter.com/MzIisiSeTR — JaviOliveira (@javioliveira) May 28, 2023

"Han sido años muy duros y me he puesto así porque nunca lo había hablado, pero estoy ahora mucho mejor", ha continuado: "¿Quién se puede creer que yo me mereciese que se me insultase durante cinco años solo por pedir que se me respetase?"

Todo comenzó tras la separación, Cristinini denunció uno de los vídeos de ElMillor en YouTube y este reaccionó en directo a la noticia de manera muy agresiva, llamándola "fétida", "imbécil" o "puta".

Así comenzó una tendencia en la que, junto con sus amigos y sus seguidores, parecía que estaba permitido insultarla por cualquier motivo. Inventó el mote de "la bruja snipper" y duramente meses repitió ese nombre por todas partes, llegando incluso a disfrazarse.

"Decían que solo era una broma, pero cinco años después me siguen molestando", ha añadido: "Una cosa es un meme y esto es otra cosa, se está rozando otras cosas".

Ahora, cinco años más tarde, ha vuelto a defender que "por supuesto" que denunció ese vídeo de YouTube porque ya empezaba a verse el acoso y las bromas que querían hacer de ella tras la ruptura. No obstante, ha sido la excusa de muchos para justificar los insultos.

"No es que fuese medio segundo en un vídeo, es todo lo que viene detrás y todo lo que ha sido público", ha señalado, muy dolorida: "Han pasado cinco mil cosas día tras día". Todos sus intentos por privado de que parase la violencia solo provocó que aumentase todavía más el acoso y muchos siguen recordándola los motes a diario.