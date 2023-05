Carlos Mazón: "El cambio en la Comunitat Valenciana solo puede protagonizarlo el PP"

Carlos Mazón (Alicante, 1974) es abogado, está casado y tiene dos hijos. Inició su carrera política en el Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) y posteriormente fue director general de Comercio y Consumo (2003-2007). Después pasó a la Diputación de Alicante y entre 2009 y 2019 trabajó en la Cámara de Comercio de Alicante. Actualmente preside la Diputación provincial. El candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat asegura que su partido "va a más" y fija la sanidad pública como gran prioridad si gobierna.

¿Qué balance hace de los ocho años del Botànic? ¿Qué ha significado para la Comunitat Valenciana?Una pena presentar una hoja de servicios con la sanidad colapsada, el 80% de los colegios por construir, cero viviendas públicas, un aumento de la presión fiscal en un 37%, el mayor déficit de España y la mayor deuda de la historia. Con todas las prioridades pendientes: financiación, agua, Corredor Mediterráneo y los últimos en la inversión en los PGE. A mí me sonrojaría presentarme así.

Y más a medio plazo, ¿cuáles serían las áreas prioritarias?Sanidad pública, sanidad pública y sanidad pública. Se nos tiene que atender cuando lo necesitamos, no cuando la sanidad de Puig tiene hueco. Y de manera paralela, una ley de libertad educativa para sacar la ideología política de las aulas, la derogación de la tasa turística, la cuota cero para los 360.000 autónomos de la Comunitat y, por supuesto, un plan de 10.000 viviendas de protección en cuatro años.

¿Tiene ya pensado qué personas le acompañarán en determinados puestos?No hay libreta azul. No soy tan soberbio como para eso. Dicho lo cual, el radar para detectar a los mejores, independientemente de que estén afiliados, lo tengo siempre en marcha. Quiero que sea el Gobierno de todos y para todos. No quiero el Gobierno del PP para los amigos del PP.

¿Cree que el caso Azud o los problemas relacionados con su hermano pueden penalizar a Puig en las urnas?No lo sé. Veo a cinco millones de valencianos penalizados por la inflación menos a uno: el hermano del presidente. Y me da la sensación que otros miembros de su familia también. No parece una cuestión de este último año. Cobrar solo de donde manda tu hermano a mí me daría vergüenza.