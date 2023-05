David Bisbal sorprende a Broncano con una conexión en directo para anunciar que irá a 'La Resistencia'

"¿Cómo están los máquinas de La Resistencia, lo primero de todo?", así comenzó su intervención sorpresa David Bisbal este miércoles en el espacio de Movistar Plus+.

Hace dos semanas, el autor del vídeo viral del almeriense saliendo de uno de sus conciertos estuvo en el programa como público y Broncano le pidió a Bisbal que acudiese a visitarles.

Este miércoles, el cantante se conectó por videollamada para charlar con el presentador: "David, estoy sorprendido contigo, ¿tú sabes lo que has liado en las redes sociales?".

David Bisbal, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

"Te he visto súper insistente conmigo, que si no quería ir al programa, que qué me pasa con La Resistencia... Me han mandado mensajes todos mis compañeros de Universal", afirmó el artista.

Bisbal le preguntó al jienense: "¿Quién te ha dicho que yo no quiero ir?". Broncano le contestó: "Te invitábamos, pero no venías. Por eso pensaba que no querías venir".

El almeriense le explicó que "he estado celebrando mi vigésimo aniversario, preparando el nuevo disco, el documental, la gira...". El presentador señaló: "Entonces... ¿Qué hacemos?".

"Me encanta cómo eres, me gusta mucho La Resistencia y que voy contigo a muerte. Os toca a vosotros poner la fecha para estar allí, así no podéis decir que no me gusta el programa. ¡Me encanta! Estaba esperando el momento perfecto".

Broncano, sin dudarlo, le dijo: "Pues ven mañana", pero Bisbal le dijo que no podía: "Vamos a organizar el encuentro y ahí estaré con todos vosotros. ¡Nos vemos pronto!", concluyó.