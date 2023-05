Mónica Naranjo, Ana Obregón, Javier Calvo y Javier Ambrossi intentaron averiguar quién era la persona que se escondía bajo la máscara de Tigre en Mask Singer durante la noche del miércoles.

El enmascarado cantó Todo de ti, de Rauw Alejandro. Tras la actuación, el jurado hizo sus apuestas. Ambrossi asumió que Omar Montes era el artista que intentaba jugar al despiste con ellos.

Javier Calvo propuso a sus compañeros confiar en la decisión de su marido e ir "todos a uno y apostar por Omar Montes". Mónica aceptó, mientras que Ana Obregón quiso mantener su suposición.

"Creo que es jugador de baloncesto, por su altura. Debajo de esa máscara está Ricky Rubio", dijo la actriz. Tras la valoración del público, Tigre se quitó la máscara y dejó boquiabierto a todo el plató.

Al quitarse la máscara, El Rubius salió sonriente y sorprendido de que pensaran que era un cantante. "Por cosas como esta me enamoro más de este programa. Me alegro de no haber averiguado quién era", señaló Ambrossi, sin disimular su desconcierto.

"Me ha gustado mucho la experiencia y es todo real. No vemos nada desde que nos montamos en la furgoneta", aseguró Rubén, nombre de pilar del youtuber. Tras ello, volvió a cantar Todo de ti, sin la máscara.