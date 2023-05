La divertida y viral respuesta de Ibai Llanos cuando le preguntan por Piqué y Clara Chía: "No salgo mucho de casa"

Ibai Llanos y Gerard Piqué cada vez son más inseparables. Socios de negocios que, además de trabajar juntos en la Kings League, organizan juntos los eventos del streamer. Por eso, no es de extrañar que la prensa quiera saber su opinión sobre la nueva pareja del futbolista.

Este pasado martes, tras una comida juntos, varios medios de comunicación se acercaron a intentar hablar con Piqué. El catalán decidió mantener silencio, así que Llanos comenzó a responder.

Horas más tarde, el creador de contenido estaba en directo recordando el momento cuando ha encontrado su propio vídeo hablando a cámara y no ha podido evitar reírse de sus propias declaraciones, que ya había olvidado.

El creador de contenido ha lamentado que estaba "cuajado" con el típico sueño de después de comer. "Encima, me he dado cuenta de que llevaba la camiseta manchada", se ha quejado antes de ver las propias imágenes.

Cuando le han preguntado por los hijos de Piqué y Shakira, Sasha y Milán, y su posible implicación en el mundo del futbol. "No se si les gusta mucho", ha comentado: "Que hagan lo que quieran, que disfruten y sean felices"

Sobre Clara Chía ha sido todavía mucho más discreto. "Yo estoy con mis cosas", ha asegurado, sin revelar si la conoce: "Yo es que a la oficina vengo poco porque soy streamer y salgo poco de casa".

Ante una posible boda, Ibai no sabía ni qué responder. "No, no lo sé... yo estaré en casa jugando al LoL", ha dicho, generando cientos de bromas en internet. "Es un hecho, pero es que estaba muy cansado y dormido y la situación fue extraña", ha confesado en el directo.