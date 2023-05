El diario de Patricia fue el acompañamiento de muchos espectadores de Antena 3 durante las tardes. Sin embargo, a su presentadora, Patricia Gaztañaga, prácticamente se le perdió la pista al abandonar la televisión.

Gaztañaga, natural de Bilbao (Vizcaya), comenzó su andadura profesional en Los 40 Principales a los 17 años y, dos años después, continuó en Radio Euskadi para, finalmente, dedicarse a la televisión al fichar por la televisión pública vasca, ETB, donde presentó el programa de música juvenil, Semáforo pop.

Tras su paso por varios programas de ETB, Gaztañaga comenzó a ser conocida a nivel regional por su participación en programas como Toma y Daca (1995-1997), con José Gordejuela, y Al cabo de la calle (1997), donde trabajó junto a José Ignacio Rejón, ambos emitidos en ETB2. Asimismo, la presentadora trabajó detrás de las cámaras y, además, presentó Esta es mi gente, también de ETB2, entre 1999 y 2001. Fue entonces cuando la presentadora recibió la oferta de Antena 3 para hacerse cargo de El diario de Patricia, un programa de testimonios que cautivó a la audiencia y que dejó momentazos que, a día de hoy, se siguen recordando.

Así, El diario de Patricia, que se convirtió en un programa habitual y de lo más comentado por los ciudadanos españoles, que aún recuerdan a algunas de las personas que pasaron por los famosos sillones, como es el caso del joven que fumaba "para hacerse el chulo".

De la misma manera, todos recordamos los míticos ataques de risa de la presentadora que, incluso, se veía obligada a detener el programa por no poderse controlar ante las historias que contaban algunos de sus invitados.

Increíble fue, también, el momento en que el programa de Gaztañaga recibió una gran cantidad de críticas fue al recibir a Bianca, una mujer que aseguró que no llevaba "bragas ni de día ni de noche" y que llevaba "el coño aireado 24 horas" y, además, agregó, que se marchaba porque estaba "hasta el coño" y, finalmente, antes de marcharse, se levantó el vestido y agregó: "Pues comedme el coño".

Memorable fue también el momento en que José Miguel, un stripper de Valencia cuya descripción rezaba "reconozco que soy feo, pero no me gusta que me lo digan". El hombre entró con una risa descontrolada y, rápidamente, contagió tanto a Patricia como al resto de espectadores presentes en el plató.

En 2008, El diario de Patricia se coronó como líder de audiencia en su franja horaria y, en abril de este año, cumplió 1.500 programas. Sin embargo, fue en este mes cuando la presentadora comunicó a la cadena su intención de abandonar el programa que la llevó a la fama. Fue el 9 de julio de 2008 cuando Gaztañaga se despidió definitivamente de los espectadores con un programa especial.