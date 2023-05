Juan Avellaneda: "Tamara Falcó es una de las personas más fáciles con las que trabajar, pero tiene opinión y es exigente"

El diseñador Juan Avellaneda defiende a su amiga Tamara Falcó de las críticas recibidas por sus presuntas exigencias en la confección de su vestido de novia en el taller de Sophie et Voilá. Estas diseñadoras declinaron finalmente el encargo, a dos meses de la boda, prevista el 8 de julio, alegando que no podían copiar otros diseños originales, como parecía era la pretensión de su clienta.

Aunque se dijo que Tamara fue a ver la última prueba de su vestido frustrado con varios conocidos, parece ser que había 16 personas en ese momento, Juan Avellaneda entre ellos. El diseñador no ha confirmado cuánta gente acompañó a Tamara al taller, aunque sí ha precisado: "Yo mi opinión se la di a ella y ya está. Bueno, aún faltaban cosas por acabar y ya está. No voy a decir nada en contra de nadie". Se dice que a nadie de quien iba en la comitiva de la novia le entusiasmó la idea, empezando por Isabel Preysler, madre de Tamara, quien ha admitido que no le gustó.

En relación con el supuesto carácter caprichoso de la futura novia, su amigo es tajante: "Eso en absoluto, Tamara es una de las personas más fáciles con las que trabajar". Y ha añadido: "Sí que es verdad que es una persona con opinión y es exigente con el resto igual que con ella misma. ¿Tú te casarías con algo o te pondrías una prenda que a lo mejor no te convence mucho?", pregunta al reportero que le interpela.

Tamara Falcó confía en Carolina Herrera para su vestido de novia. GETTY

Aunque Avellaneda dice ignorar si su amiga ha viajado a Nueva York para ponerse en manos de Carolina Herrera y confiarle el vestido más importante de su vida, admite que "yo estoy pendiente en todo el proceso como se me pidió y ya está. Sea aquí o en Cuenca". Niega que vaya a tener una vídeollamada con Tamara para interesarse por el nuevo diseño, porque en el momento de ser entrevistado tenía dos rodajes y mucho trabajo.

Juan Avellaneda y Tamara Falcó se conocieron durante la grabación de MasterChef 4, que ganó la marquesa de Griñón. Se ven con mucha frecuencia y ella confía mucho en el criterio del modista barcelonés.