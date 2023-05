Fani Carbajo desvela las infidelidades de Christofer Guzmán y este revela que está conociendo a alguien

El objetivo del programa Por siempre o jamás es intentar solventar los desacuerdos, crisis y miedos por los que han pasado las tres parejas que forman parte de la nueva edición estrenada el pasado miércoles. Sin embargo, no será una labor fácil de llevar a cabo. Fani Carbajo y Christofer Guzmán han vuelto a protagonizar un fuerte encontronazo que ha llevado al límite al chileno.

La primera terapia provocó una dura discusión entre ambos exconcursantes de La isla de las tentaciones debido a que salió a la luz el tema del dinero. Una situación que se saldó con las lágrimas de Christofer Guzmán, quien después acudió a Celia Beltrian para hablar de cómo era su vida antes de entrar en el programa y, además, desvelar que está conociendo a alguien.

"Mira que dije que no iba a llorar... Es que no puedo más, de verdad. Antes de llegar aquí estaba muy bien, contento, ilusionado. Yo lo he pasado muy mal hasta que la cabeza me hizo clic y empecé a quererme. A ver las cosas de otra manera. Ya he aguantado mucho. No quiero discutir más", expresó el que fuera pareja de la madrileña a la psicóloga Beltrian.

Por su parte, Fani Carbajo se refugió en el resto de los concursantes, a quienes les confesó que el chileno le había sido infiel en varias ocasiones cuando estaban juntos. "Las cosas han terminado porque no le admiraba. Había cosas de él que no me gustaban. Yo por lo menos admito mis errores y voy de frente... Él también me ha engañado con chicas. Estoy harta de ser la mala", declaró, visiblemente molesta.

Estefanía ha asegurado que las personas "no saben ni la mitad" de lo que ha ocurrido en su relación y, ahora, ella necesita desahogarse. "A mí no me importa el dinero. Mi novio es mecánico, un chico normal y corriente. No me muevo por el dinero. Lo único que quiero es tener una pareja que cuando yo tenga un problema esté ahí", expresó a sus compañeros.

Christofer Guzmán afirmó que en su relación "no hay dos versiones, sino una verdad" y que esta historia de amor le ha servido para saber que hay cosas que no permitirá más. "Yo estaba muy bien y muy feliz. De hecho, el otro día conocí una persona que me hizo sentir cosas, cosillas en el estómago y me gustó", confesó.