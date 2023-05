Gloria Camila graba a su empleada de hogar recogiendo las heces de su perro: "La humilla y se ríe de ella"

Gloria Camila ha protagonizado una imagen por la que le están lloviendo las críticas en las redes sociales. Se trata de un gesto relacionado con Marina, la empleada del hogar de su padre.

En las imágenes, subidas por la hija de Ortega Cano a las redes, aparece la empleada del hogar recogiendo los excrementos de Turrón, el perro de la casa del diestro, mientras dan un paseo.

Gloria Camila se ríe mientras la trabajadora se agachaba para recoger las necesidades de la mascota, e incluso le hace indicaciones. "¿Cómo está el tacto? Ahí tienes dos más. De nada, todo sea por ayudarte", son algunos de los comentarios de la joven a la colombiana.

Comentarios que han provocado la indignación de los usuarios de internet, que cargaron contra ella, tildándola de "clasista". "No aplaudimos la poca educación y el trato indigno", "la humilla y encima se ríe de ella", "una cosa increíble sobre Gloria Camila es que se graba siendo la peor persona del mundo con su empleada del hogar" o "Gloria Camila, si te es imposible sujetar a tu perro a la vez que recoges sus cacas igual es que no deberías tener perro".

Después del aluvión de críticas recibidas, la joven actriz ha tenido que dar explicaciones. "Acabo de meterme en Instagram y he flipado un poco por la piel tan fina que tienen algunas personas. Jamás me reiría de Marina ni de nadie, y menos si recoge la caca de un/su perro", aseguró en un comunicado publicado en Instagram.

La clasista de Gloria Camila subiendo una storie donde graba a Marina recogiendo la mierda del perro ,la humilla y encima se ríe de ella.

Menuda mierda de persona es esta NiNI. pic.twitter.com/QVfgHgWcsK — Marialuisa1995 (@Marialuisa19851) May 18, 2023

"Marina y yo tenemos una relación de 16 años, ambas nos conocemos a la perfección y tenemos vídeos de coña (siempre). He recogido 800 cacas de Aza, de Turrón, etc. Turrón estaba hoy en el veterinario, le he sacado mientras esperábamos los resultados. Tiene mucha fuerza y era más fácil así que sujetar a Turrón y recogerlo a la vez. No pasa nada, señores", se defendió sobre la controversia creada.

"Ojalá os tomaseis otras cosas que son peores con el mismo ímpetu que esto. Por cierto, la he borrado para los ofendidos", acaba diciendo, en referencia a los haters.