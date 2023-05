Críticas a Aitana y Sebastián Yatra por su actitud durante la actuación de una niña en 'La Voz Kids': "Falta de respeto"

Este sábado Antena 3 emitió la quinta gala de audiciones a ciegas de La Voz Kids, que ha sido muy especial por la vuelta de David Bisbal al programa tras recibir la ayuda de su amigo Pablo López. El coach, que ya tenía 10 voces en su equipo gracias al gran trabajo del malagueño, sumó tres más.

Por su parte, Aitana fue otra de las grandes protagonistas de la noche, ya que desesperó al resto de sus compañeros al lograr las mejores voces y lograr un pleno absoluto.

Pero, más allá de eso, la catalana ha sido duramente criticada en redes sociales por su actitud junto a Sebastián Yatra durante una de las actuaciones de la noche.

Y es que, mientras una participante se sometía al veredicto de los coaches, la pareja -cuyo feeling no solo radica en su vida privada, sino que traspasa la pantalla, también como jurado del talent- jugaba con un cuaderno tirándoselo y riéndose, ignorando por completo la actuación de la joven.

Que estén Aitana y Yatra dándole alegría al programa es la única razón por la que veo La Voz 🤷🏻‍♀️❤ https://t.co/5NOIBF56fy — Lorena (@lorenelach) May 21, 2023

Una actitud, considerada como un desprecio a la joven promesa de la música, por la que les ha llovido críticas a los coaches. Así, y aunque también hay quienes aseguran que aportan alegría al programa, se han podido leer comentarios como: "No le veo la gracia, vaya falta de respeto hacia la persona que está cantando. Es una muestra de no saber estar" o "Imagínate ser una niña, conseguir la valentía de subirte a ese escenario para que te escuchen y ver cómo estos dos pasan de escucharte y se dedican a hacer gilipolleces… Si es que donde no hay, no se puede sacar, poco cerebro veo a