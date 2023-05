Belén Rodríguez se enfrenta en 'Fiesta' a Alejandra Rubio tras romper con las Campos: "Hablaré en un juzgado"

Hace seis meses que Belén Rodríguez rompía todo tipo de relación con el clan Campos, en el que consideraba a Terelu y Carmen como sus hermanas y a María Teresa como su segunda madre, y, de paso, lo hacía también con la mayoría de Sálvame, tras lo cual recurría a los tribunales.

Este domingo se han visto las caras la propia Belén y Alejandra Rubio, hija de Terelu. Ambas son colaboradoras de Fiesta, por lo que era cuestión de tiempo que el cara a cara se produjera.

Hablando de la salud de María Teresa Campos, la veterana colaboradora reaccionaba: "No voy a opinar absolutamente nada porque no puedo, para hablar por estas cuestiones tendría que pasar por otras, y legalmente no puedo", señalaba.

Rubio, en shock, le preguntaba directamente si ha demandado a alguien de su familia. "Conmigo se han vulnerado todos los derechos que tiene un ser humano, he recurrido a la justicia, la justicia me ampara y llevo seis meses callada, y estaré callada hasta que la justicia me deje hablar y hablaré donde tenga que hablar. No puedo discutir contigo, Alejandra", respondía Rodríguez.

"Tan fuerte no tendría que ser la amistad", reaccionó Alejandra. "Si llamaste a la prensa no me parece tan grave, me parece hacer una montaña de un grano de arena. Suficientes cosas pasan en el mundo. No lo veo tan grave. No tengo nada que ver con esta guerra, aquí las dos se han hecho daño y públicamente no se tendría que haber hecho esta bola", se explicaba la hija de Terelu, para zanjar con un: "Carmen y tú os habéis peleado 150 veces en vuestra vida".

Belén, por su parte, insistía en que no puede hablar del tema. "Algún día podré. Primero hablaré en un juzgado y luego hablaré si la justicia, mi abogado y yo lo consideramos oportuno. Estoy en un proceso en el que se recogen todos estos temas".

Sobre su relación con la matriarca, respondía: "Echo de menos a Teresa, claro. Estoy informada de cómo está Teresa, para mí es la única parte mala. No voy a hablar de Teresa, la echo de menos y la quiero demasiado. Yo sí respeto a María Teresa Campos".