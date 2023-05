Así es Sandra Sabatés, presentadora de 'El Intermedio': escritora y apasionada de los viajes

Sandra Sabatés lleva once años al lado de Wyoming informando cada noche en El Intermedio de toda la actualidad nacional e internacional, programa en el que sustituyó a Beatriz Montáñez.

"Wyoming es el líder, rápido, inteligente, siempre rema a favor. Hace equipo. Es extraordinario trabajar con él. Siempre está ahí dispuesto para proponer temas, pensar chistes o buscar un sitio para salir todos a cenar", comenta del madrileño.

Antes de dar el salto al prime time, Sabatés se curtió durante cuatro años en La Sexta Deportes, coincidiendo con la época dorada del fútbol y en baloncesto en la cadena, que emitía los grandes eventos cada año y la Liga de Primera División.

Sandra Sabatés, en 'La Sexta Deportes'. LA SEXTA

"Llevaba desde los 24 años en informativos y cambiar de registro y entrar en El Intermedio me apetecía y era una buena oportunidad, pero también era muy consciente del riesgo que suponía este cambio", comenta.

Además, Sabatés se ha convertido en una de las caras más reconocibles de La Sexta, ya que ha dado las Campanadas en 2012 junto a Alberto Chicote (antes de que el cocinero pasara a Antena 3 para presentarlas con Cristina Pedroche), y en 2013, con Frank Blanco.

Sandra Sabatés, en 'Las Campanadas'. LA SEXTA

Galardonada en varias ocasiones

Pero cuando no está en el plató de El Intermedio, la periodista no para de crear, ya ha lanzado al mercado dos libros: Pelea como una chica, donde presenta las vidas de 31 mujeres "ilustres y valientes que desafiaron prejuicios, superaron barreras y abrieron caminos", explica; y el último, No me cuentes cuentos.

Sandra Sabatés y Wyoming, en 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

Además, ha sido galardonada con el Premio Ondas Nacional de Televisión 2018 por su labor al frente del espacio de La Sexta. En 2019 consiguió la Mención de honor del Premio Clara Campoamor, otorgado por el Ayuntamiento de Madrid, por la sección 'Mujer tenía que ser', del programa.

"Carmen Aguilera la puso en marcha en 2018 con la intención de reivindicar uno de los grandes valores del programa, el feminismo. Fue una apuesta valiente: Emitir entrevistas con mujeres hablando de desigualdad en prime time. Y funcionó, llevamos ya varios años con la sección", señala la catalana.

Este 2023 recibió el Premio Antena de Plata que otorga la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid por su trabajo presentando El Intermedio.

Sin embargo, no todo iba a ser trabajo, a Sabatés también le encanta viajar junto a su familia, y no duda en publicar en redes sociales las fotos más espectaculares de sus destinos.