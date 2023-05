Claudia Martínez ha estallado contra los mensajes negativos que no ha dejado de recibir desde que se diera a conocer la noticia de su ruptura con Javi Redondo. Por ello, la que fuera participante de La isla de las tentaciones ha roto su silencio.

Y es que la influencer "no puede más", como ha explicado en su última aparición pública. Especialmente su mensaje va dirigido a su expareja, como así ha asegurado la joven, quien no ha parado de intentar difamarla con "mentiras" públicas. De acuerdo a sus palabras, el chico habría estado "malmetiendo" contra ella, para desestabilizarla mentalmente.

Claudia está centrada en pasar página. Por ello, ha comenzado una nueva ilusión junto a Mario, pero no le está siendo posible. A través de su cuenta de Instagram, la influencer ha emitido un comunicado en el que explica la situación que está viviendo: "Nunca entro al trapo y pretendo seguir así, pero obviamente no es agradable escuchar como todo el mundo habla, miente y dice barbaridades sobre ti".

'Storie' de Claudia. claudia.martinez / INSTAGRAM

Como la joven ha explicado, actualmente se encuentra de visita por México, por lo que no va a hacer ningún comentario que pueda arruinarle el viaje cuando "no se lo merece". Por ello, no ha querido entrar en detalle: "Me encantaría contaros todo, pero no pienso responder a todos los que están intentando hacer daño".

Aunque no ha llegado a mencionar directamente a Redondo, lo cierto es que sí que ha lanzado una clara indirecta hacia el que fuera su novio. "He estado casi dos años con una persona de la que nunca he hablado públicamente (a excepción del debate) por el amor que le he tenido y por respeto a lo que tuvimos. Me pone muy triste ver que por su parte no es así, y que solo intenta hacernos daño a mí y a mi entorno", ha publicado en su perfil.

'Storie' de Claudia. claudia.martinez / INSTAGRAM

"He decidido que voy a hablar donde tengo que hacerlo, y no por aquí, porque una cosa es ser buena y otra que me vacile todo el mundo", ha concluido la joven.