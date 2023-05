Raquel Bollo denuncia a su exyerno por acusarla de raptar a su nieta mientras su hija Alma está en 'Supervivientes'

Raquel Bollo ha emprendido acciones judiciales contra el exnovio de su hija, Juan José Peña, y padre de su nieta Jimena, quien ha manifestado en las redes sociales que la tertuliana no le deja ver a su propia hija, de 3 años, mientras Alma está concursando en Supervivientes. El joven había publicado un comunicado en Instagram en el que señala que "Raquel Bollo me ha quitado a mi hija".

Según ha explicado el propio Juan José, él había decidido quedarse con su hija "hasta que su madre deje de concursar", a pesar de lo que indica el convenio regulador sobre su custodia, que determina que Raquel Bollo es "la encargada de quedársela mientras Alma está trabajando esporádicamente fuera de Sevilla".

El joven admite que este convenio existe, pero matiza que la ausencia de Alma no es algo esporádico, puesto que la madre está incomunicada: "La segunda persona encargada de mi hija, que es Raquel, participa en casi todas las galas durante la semana y por eso pasa la mayor parte del tiempo sin su abuela".

Los abogados de Bollo: "En ningún caso nuestra patrocinada ha incumplido el convenio regulador"

Los abogados de Bollo aseguran en otro comunicado: "Hemos de esclarecer que en ningún caso nuestra patrocinada ha incumplido el convenio regulador que las partes firmaron en su debido momento con carácter previo a que Dña. Alma Bollo comenzase su participación en el concurso televisivo Supervivientes. Más bien, lo que ha hecho siempre y en todo lugar nuestra mandante ha sido velar por el estricto cumplimiento del mismo, así como por el interés superior de la menor".

Alma Cortés Bollo, posa en bikini en Honduras para 'Supervivientes 2023'. MEDIASET

Ante las duras imputaciones de Peña a Bollo, los letrados subrayan que "el rapto de una menor a todas luces constituye una vulneración contra el derecho al honor de la Sra. Bollo Dorado". Esta adelanta a través de sus representantes legales que "cualquier imputación sobre la conducta infundada que se le achaca públicamente a mi patrocinada será objeto de la correspondiente querella criminal por vulneración de su derecho al honor, reservándose cuantas acciones legales para defender el derecho a la intimidad personal de la menor de edad".

Los hechos se remontan al día en que Juan José Peña se presentó en Jerez, donde vive Raquel Bollo para recoger a la niña. Según la abuela, "se ha presentado en Jerez para llevarse a Jimena. Me decía que le iba a dar una hamburguesa y que me la traía de vuelta. No me la ha vuelto a traer y no me coge el teléfono desde las 21:30 que se la llevó de la manera más sucia: trayéndole a su prima Junquera (hija de su otro hijo, Manuel) para ganarse mi confianza y, a la vez, la atención de Jimena. Me pedía por favor que la dejase pasar un rato con las dos juntas antes de volver a Sevilla".

Juan José Peña: "Es preferible que la niña se quede bajo mi cuidado que bajo el de su bisabuela".

Por su parte, Juan José Peña alega que "lo mejor" es que Jimena esté con su padre. "Es preferible que la niña se quede bajo mi cuidado que al cuidado de su bisabuela". Además, señala: "La guardería no es ni mucho menos obligatoria a su edad".

Y añade Peña: "Solo pretendo disfrutar más tiempo con mi hija durante el tiempo que su madre se encuentre en el extranjero. A su vuelta podremos retomar las visitas como las veníamos realizando hasta ahora. De igual manera, puedes llamar cuando quieras para tener información o, incluso, verla".