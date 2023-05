Nada escapa a las redes sociales, incluso aunque los perfiles estén ocultos. Y si no que se lo digan a Madonna, que publicó unas imágenes en su cuenta privada de Instagram que se han filtrado, y estas mostrarían una actitud "ridículamente cercana" con Maluma.

La 'Reina del Pop' y el cantante de 29 años mantienen una gran amistad desde que se conocieron en los MTV Video Music Awards de 2018. Tal era su relación que, en 2019, colaboraron para lanzar el tema Medellín, el cual interpretaron en los Billboard Music Awards, entre otros eventos, y también en la gira mundial de la artista de 64 años.

Sin embargo, su cercanía podría haber sido mucho mayor que la vista en sus actuaciones y la química podría ir más allá que la mostrada sobre el escenario.

Lo cierto es que, el pasado mes de marzo, Madonna confirmó su relación con el boxeador Josh Popper con una foto en la que aparecían besándose. Pero los rumores señalan que, quizá anteriormente, tuvo más que una amistad con Maluma. Así lo demuestran unas imágenes filtradas de la cuenta privada de Madonna, donde se ve unos ensayos más que intensos.

"Ella le da un gran beso delante de los otros bailarines y luego se sienta a horcajadas sobre él", asegura a Page Six una fuente que ha visto el vídeo. "Se les ve muy íntimos".

Ambos ya se atrevieron a cruzar fronteras para el videoclip de Medellín, donde aparecen bailando, casándose, manteniendo relaciones sexuales e, incluso, ella le lame el dedo gordo del pie a él.

"Tenemos una buena relación. Puedo llamarla y preguntarle sobre cualquier cosa de mi vida y ella me responderá con todo el amor del mundo", sostuvo Maluma en el pódcast The Rock Star Show. Aun así, fuentes del equipo que trabajó en la gira mundial de Madonna aseguraron a Page Six que los ensayos de ambos subían la temperatura.

"Estaban muy cómodos y mimosos, tanto que las otras personas decidieron dejarlos solos para que siguieran con lo que sea que estuviera pasando", dijo una fuente. De hecho, los vídeos que ya se publicaron hace años sobre estos ensayos también parecían mostrar un contacto similar entre ellos.

Pero la 'intensa amistad' de ambos fue más allá de los ensayos, según este testimonio: "Pasaron unos días juntos durante los ensayos, donde empezó el flirteo, y luego pasaron todo el fin de semana juntos en Nueva York. Parecían ridículamente cercanos y su química es una locura".