Xavier Trias se desmarca de la propuesta de Junts de pagar los impuestos a la Agencia Tributaria de Cataluña

El candidato a la alcaldía de Barcelona por Junts Per Catalunya, Xavier Trias, ha vuelto a marcar perfil propio y se ha desmarcado de algunas de las propuestas de política municipal de su formación. En este sentido, sobre el compromiso que establece Junts Per Catalunya de que sus ayuntamientos pagarán los impuestos a la Agencia Tributaria de Catalunya, Trias ha expuesto que “solo haremos cosas que sean posibles, y si no son posibles, no las haremos. Las cosas solo se pueden hacer cuando son posibles”.

En una rueda de prensa esta mañana en la sede de la Agencia Catalana de Notícies, ACN, Xavier Trias ha insistido en que su candidatura es ‘Trias Per Barcelona’, por lo que hay puntos en los que no tiene que coincidir obligatoriamente con la formación que lideran Laura Borràs y Jordi Turull. El exalcalde de Barcelona ha dejado claro “yo me debo a mis electores, y aunque es evidente que soy de Junts y milito en Junts Per Catalunya, en la candidatura ‘Trias Per Barcelona’ me presento con la ayuda y la colaboración de otros partidos y otra gente”, justificando así su intención de ensanchar su base electoral y acaparar el voto de “mucha otra gente que no está contenta con el funcionamiento de la ciudad”.

Sobre algunas iniciativas que han surgido en redes que promueven la abstención entre los independentistas, Trias ha sido contundente y ha calificado la propuesta como “una equivocación”. Según el alcaldable de Junts, “tenemos que tener el máximo de votos y gobernar la ciudad”, para concluir que “aumentar la abstención de la gente independentista no trae nada bueno a la ciudad”.

Sobre las exigencias de trabajar por la independencia desde el Ayuntamiento de Barcelona, manifestada esta pasada noche con diferentes pintadas en las sedes electorales de 'Trias Per Barcelona' y de Esquerra Republicana, el alcaldable de Junts ha expresado gráficamente que “el alcalde no sale al balcón a gritar independencia”, y que su obligación es trabajar para que la ciudad funcione.

Sobre su posición frente al Govern de la Generalitat, Xavier Trias ha señalado que el Ayuntamiento debe “fidelidad a la Generalitat. El ayuntamiento no puede estar en contra de su Gobierno. Puede estar más o menos de acuerdo en cómo lo hace”. A la pregunta de si será fiel al Govern de Esquerra, Trias ha contestado con un rotundo “por supuesto”.

Xavier Trias ha seguido desgranando temas en los que su postura se presenta como divergente, como en el caso de la unión del tranvía por la Diagonal. Trias ha declarado que “soy de ese porcentaje minoritario que está en contra” y ha remarcado que está “en contra de los tranvías”. El alcaldable de Junts considera que “están pasados de moda y hay autobuses eléctricos que hacen la misma función”.

El candidato de Junts ha insinuado motivos ocultos por parte de otras formaciones para querer unir el tranvía por la Diagonal, y tras calificar la infraestructura de barrera, señaló que “otra cosa es someterse a los intereses de la compañía del tranvía”. Además remarcó que es una compañía privada, competencia directa a los autobuses de TMB, “y habrá que ver cómo afecta a las cuentas de TMB”, ha señalado. “Si lo hiciese según quién, diríamos que están privatizando”, ha concluido.

Siguiendo en el terreno de la movilidad, Xavier Trias ha criticado la construcción del carril bici de la Vía Augusta, que genera problemas de entrada y salida en el Túnel de Vallvidrera. Trias ha insinuado la falta de utilidad de este carril bici asegurando que “cuando cojo la bicicleta para ir a Collserola, subo por un carril normal y no pasa nada”. Además, ha recomendado que cuando se circula en bici por un carril normal para tráfico de coches “se ha de ir por el centro”. A pesar de estas afirmaciones, ha confirmado que si es alcalde hará más carriles bici.

Sobre posibles pactos electorales, Trias ha manifestado que con Jaume Collboni comparte “modelo de ciudad, de fomento de la actividad económica". Sin embargo, ha indicado que “no compartimos la manera de hacer. Ha apoyado a Ada Colau, que en muchas ocasiones está en contra de la actividad económica. Además, se va del gobierno municipal y deja a los suyos gobernando con Colau. ¡Que me lo explique!”.

Con Ernest Maragall, ha asegurado que tiene buena relación, y ha mostrado su solidaridad por “la trastada que le hicieron” en las pasadas elecciones con la jugada de Manel Valls haciendo alcaldesa a Ada Colau”. Ha calificado la actuación de Valls de “inadmisible” y de “vergüenza”, insistiendo en que “un gran responsable de aquella situación es Collboni”.

Sobre el pacto con Esquerra ha destacado que “ahora estamos en campaña y marcamos las diferencias, pero cuando acabe la campaña, podremos ver cuáles son los puntos en común”. No obstante, ha reconocido que, si bien “a mí no me ha pasado nada con Esquerra”, el abandono del Govern por parte de Junts “no facilita las cosas”.

Trias ha emplazado a “esperar a la noche electoral” para sacar conclusiones, y ha confirmado que “juego a ser la fuerza más votada y ser el alcalde de la ciudad. No intentaré ser alcalde sin ser la fuerza más votada. Esto ya lo hizo Colau”.