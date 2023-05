El mal consejo de Risto Mejide a un guionista de 'La Casa de Papel': "No dejes tu trabajo por eso, no tiene ningún futuro"

Risto Mejide es de sobra conocido por su carrera televisiva como jurado en múltiples programas de talentos. Desde Operación Triunfo a Got Talent, el también presentador de Todo es mentira acostumbra a valorar y aconsejar sobre las destrezas de muchos concursantes en la pequeña pantalla. Sin embargo, no todos sus consejos son buenos ni deben tomarse al pie de la letra. El más conocido se lo dio al cantante Pablo López, a quien aconsejó de forma desafortunada que dejara de dedicarse al mundo de la música. Esta semana, el presentador ha desvelado otra anécdota también relacionada con un mal consejo.

Mejide acudió como invitado al programa Martínez y hermanos, que presenta Dani Martínez en Movistar Plus, donde se le ha preguntado si en alguna ocasión había dado a alguien un mal consejo. "No voy a contar la de Pablo López que esa la conoce todo el mundo. Tengo una peor, mucho peor", avanzó.

Según contó, "fue una noche de marcha por Madrid en la que nos juntamos varias personas del mundo de la tele, de diferentes cadenas". A altas horas de la madrugada terminaron en un karaoke, pero ni él y ni otro compañero quisieron subir a cantar, por lo que se pusieron a hablar.

"Estábamos charlando muy animadamente, y de repente me cuenta que estaba en La Sexta en El tiempo, pero que le habían ofrecido una cosa por la que igual dejaba su trabajo y se tiraba de cabeza a eso", ha recordado Risto Mejide.

En ese momento, la reacción del presentador fue preguntarle si estaba seguro de esa decisión: "No sé, tienes un trabajo, la tele es muy difícil, hoy estás y mañana no...", le dijo.

Sus palabras no terminaron de convencer a su interlocutor, que insistía en dejar su trabajo. "No me quiero meter en tu vida, pero yo no lo haría", opinó entonces Mejide, antes de saber cuál era el proyecto por el que esa persona quería dejar su actual empleo.

Se trataba de la serie española La casa de papel, una de las más vistas en Netflix por espectadores de todo el mundo. "Me han propuesto ser uno de los guionistas principales", le dijo a Risto, que no se mostró entusiasmado por la idea de la serie. "Eso no tiene ningún futuro, tío", le respondió el presentador, que ahora recuerda esa anécdota con humor.

"No me hizo ni puto caso, por eso triunfó", terminó diciendo Mejide al desvelar el nombre del guionista, Javier Gómez Santander, "uno de los grandes guionistas de este país", valoró.

A raíz de esta anécdota, Mejide sacó una moraleja de todo ello: "Lo que hay que hacer, cuando yo doy un consejo, es no hacerme caso", concluyó.