Albiol promete crear la primera concejalía exclusiva contra las okupaciones en España

El candidato del PP a la alcaldía de Badalona (Barcelona), Xavier Garcia Albiol, ha prometido que si gana en su ciudad creará la primera concejalía en Cataluña y España dedicada contra las okupaciones, que se persone incluso judicialmente en casos conflictivos.

Así lo ha asegurado en un acto del PP en el Centro Cívico Pere Pruna de Barcelona, junto al candidato en la capital catalana, Daniel Sirera; de L'Hospitalet de Llobregat, Sonia Esplugas; de Santa Coloma de Gramenet, Miguel Jurado; y de Sant Adrià de Besòs, Irene Pardo.

El exalcalde ha asegurado que el objetivo de esta concejalía no es "tan solo acompañar y dar apoyo a los vecinos, sino personarse judicialmente ante situaciones de okupación conflictiva en nuestra ciudad".

"El PP es sensible ante las personas que lo están pasando mal, pero es contundente ante aquellos que han creado la okupación como un 'modus vivendi'", ha manifestado.

Albiol ha destacado que la "okupación conflictiva es un problema que se ha extendido al conjunto de barrios de nuestras ciudades y nuestra respuesta ante estas situaciones ha sido contundente, de acuerdo a la legalidad y a la altura de lo que esperan los vecinos".

Además, el candidato del PP ha asegurado que el gobierno municipal debería preguntarse que "por qué cuando hay un problema de okupación en lugar llamar en el Gobierno o al alcalde de turno nos llaman a nosotros".

"Por qué cuando soy alcalde me llaman a mí, y cuando no soy alcalde me llaman a mí y no llaman al gobierno", se ha preguntado Albiol.