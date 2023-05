Fernando Tejero ha sido el último invitado al programa de Albert Espinosa, El camino a casa. En su trayecto hacia el colegio, el actor ha concedido su entrevista más personal. Desde su tierna infancia hasta los momentos más duros, el cordobés ha hablado sin tapujos.

Aunque uno de los momentos más sorprendentes de su charla junto al escritor fue cuando explicó el origen de su característica voz: "Esta voz sabinera que tengo es de haberla impostado para que se dejasen de meter conmigo".

Como así narró, el actor sufrió acoso por parte de sus compañeros debido a su sexualidad. Pero, no solo su voz fue lo que cambió para evitar que se metieran con él: "Al igual que me quité la pluma, yo solo, intentaba ser un macho, empecé a agravar la voz. En aquella época, yo no quería ser homosexual".

Según explicó, en sus intentos por evitar ser el centro de las burlas, Tejero comenzó a forzar su voz para conseguir un tono más grave, lo que acabó desembocando en una ronquera crónica: "Cuando empecé a tomar clases de voz para la profesión, me dijeron que tenía algún nódulo en las cuerdas vocales de forzar la voz."

"Es una voz muy característica, pero consecuencia de mucho sufrimiento", concluyó tajante el intérprete.