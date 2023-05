Pilar Rubio desmiente los rumores de crisis con Sergio Ramos: "Es como si alguien se inventa que yo soy traficante de armas"

El hecho de que Pilar Rubio no acompañase a Sergio Ramos durante la reciente Feria de Abril provocó que muchos especulasen con una posible crisis en su matrimonio. Y es que, no han sido pocos los rumores que han asegurado que la presentadora no mantiene una buena relación con la familia de su marido.

Sin embargo, la pareja ha desmentido todos los comentarios con su reciente aparición en uno de los partidos del Mutua Madrid Open de tenis. Sin necesidad de palabras, la televisiva y el futbolista demostraron que se encuentran más unidos que nunca con gestos de complicidad.

Para reafirmar sus actos, la presentadora ha asegurado que "de crisis nada" en la presentación de El Mejor, su nuevo programa en Telemadrid. "Es como si mañana alguien se inventa que yo soy traficante de armas, yo tengo que estar desmintiendo todas las tonterías que se dicen", ha asegurado la madrileña.

Pilar Rubio ha explicado a la prensa que no puede estar "justificándose" constantemente y, por ello, no hace caso a los rumores. así, ha destacado como, para ella, el secreto de su buena relación con Sergio Ramos es el amor y la admiración mutua.

Finalmente, la televisiva no ha hecho comentarios sobre los rumores que apuntan que su marido podría poner rumbo a Arabia Saudí. Pero, sí que ha dejado entrever que ella le apoyará en todo y seguirá compaginando su carrera profesional con su familia.