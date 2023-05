'Sálvame' continúa bromeando con su final y pone 'en traspaso' su plató: "Razón: La cúpula del programa"

Sálvame está llevando con humor estos días la noticia de que su final llegará en junio. Si bien ya este viernes los colaboradores se actualizaban su currículum para encontrar trabajo en otros programas y cadenas, este martes la emisión comenzaba colgando el cartel de 'Se traspasa' en la puerta del plató.

El encargado ha sido Jorge Javier Vázquez, quien en clave de humor ha promocionado las instalaciones para que las ocupe otro espacio televisivo. "14 años, que ya está bien", comentaba. El cartel venía acompañado del motivo del traslado: 'Razón: la cúpula de Sálvame'.

El presentador ha bromeado desde el momento de colgar la pancarta: "Menos mal que se me da bien presentar... Bueno, hay opiniones". "No puedo ponerlo, es que hay que encajarlo en la derecha y la derecha no se me da muy bien a mí", ha lanzado al colocar el cartel.

Al igual que el lunes contaba con un asesor laboral, este martes han contado con un experto inmobiliario para "tasar el plató". "En otra época hubiera estado bien que nos tasaran a los colaboradores también, pero ahora no", ha bromeado Jorge Javier.

El conductor de la tertulia ha lanzado las cualidades del espacio y ha lanzado: "La luz, cuidado, que me saca un cuello que no tengo". Eso sí, ha destacado: "El plató ha aguantado carros y carretas".