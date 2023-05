Terelu pide respeto por María Teresa Campos "en su vejez y su enfermedad": "Ya no es la que era, no puede decidir por sí misma"

Después de algún tiempo de ausencia en los medios de comunicación y en la escena pública, Terelu Campos ha querido dar noticias sobre el estado de salud de su madre, María Teresa Campos. Ha sido a través de su blog en Lecturas, donde la presentadora de Sálvame ha asegurado que "ya no es la que era". Por ello, escribe, pide más respeto: "Por la dignidad que se merece mi madre en su vejez y en su enfermedad".

"Mi madre ha sido de las más progresistas del mundo", reconoce la comunicadora a modo de homenaje. "Ella ha abanderado el feminismo y ha luchado por las mujeres. Cuando decían que hacía un programa para marujas lo que realmente hacía era un programa para educar y concienciar que había que respetar a las mujeres que trabajaban en sus casas. Mi madre quería que se las reconociera, que estuvieran informadas y que tuvieran su opinión propia de las cosas. Profesionalmente, esto es lo más grande que me ha pasado en la vida con mi madre".

Sobre lo que ha significado para ella misma, escribe: "Mi madre es el orgullo de mi vida. Yo soy lo que soy gracias a ella. No puedo decir lo mismo de mi padre, aunque algo tendré de él. Como sabéis, lo perdí cuando yo tenía solo 18 años. La que ha peleado y luchado por sus dos hijas ha sido mi madre. La que ha vivido momentos regulares y de desesperación económica ha sido ella. La que me duele y por la que sufro todos los días es mi madre. Me llena de orgullo cuando salgo a la calle o cada vez que entro por las puertas de Telecinco y los compañeros cámaras, de sonido o de iluminación me preguntan por ella y le mandan besos. Eso significa lo que ha sembrado en la vida, el respeto a todo ser humano. Mi madre es mi mayor patrimonio. Se me llena la boca cuando lo digo: mi madre".

Sin embargo, las circunstancias actuales mandan. "Por desgracia, en estos momentos, ella ya no es lo que ella. Por eso, me paso la vida pidiéndole a los medios que respeten a una persona que ya no puede decidir por ella misma".

"Que nadie se ponga medallas diciendo que ha publicado una fotografía en la que se la ve muy bien. ¡Venga ya, hombre! ¿Justificarse así cuando tanto mi hermana como yo hemos pedido la dignidad que se merece mi madre en su vejez y en su enfermedad? Hace dos semanas os conté lo que luché en su día por la protección a los menores. No me cansaré de luchar para que nuestros mayores tengan esa misma protección y se les respete. Ellos merecen su libertad y su dignidad. Mi madre, a pesar de ser María Teresa Campos, tiene derecho a su privacidad y a que se la respete. Respeto que se le falta cada vez que se publica una foto actual de ella. Respeto al que le falta el fotógrafo que le hace esa foto y el medio que la compra. Estas cosas hacen que a veces me avergüence de mi profesión", argumenta Terelu.

Además, habla del día que falte la matriarca del clan Campos. "María Teresa Campos morirá siendo un referente, pero cuando eso pase la que se habrá muerto para mí será mi madre. ¿Merece la pena esto?".