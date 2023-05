La UE cancela un evento en Israel por el día de Europa para rechazar el discurso de Ben Gvir: "Es contrario a los valores de la Unión"

"La Delegación de la UE en Israel espera celebrar el Día de Europa el 9 de mayo, como lo hace todos los años. Lamentablemente, este año hemos decidido cancelar la recepción diplomática, ya que no queremos ofrecer una plataforma a alguien cuyas opiniones contradicen los valores que defiende la Unión Europea". Así de rotunda ha sido la representación de la Unión Europea en Israel y con estas palabras, cancelando un evento para el día de Europa, muestra su rechazo al discurso ultraderechista del ministro de Seguridad Nacional, Ben Gvir, que era el enviado del Gobierno de Benjamin Netanyahu para ese evento anual.

Ben Gvir, que forma parte muy activa de este último Ejecutivo, es la figura seguramente más radical de la actual política israelí, y ha reaccionado al anuncio acusando a la UE de "censura". No obstante, la cancelación de ese acto no afecta a otros que si estaban planteados en el país. "Sin embargo, el evento cultural del Día de Europa para el público israelí se mantendrá con el fin de celebrar con nuestros amigos y socios en Israel la fuerte y constructiva relación bilateral", aclara la delegación en el comunicado.

Solo una horas antes el Gobierno israelí había confirmado a los representantes de los 27 que sería Gvir quien participaría en los actos conmemorativos, haciendo hincapié entre otros temas "en la lucha conjunta contra el terrorismo". Eso sí, desde Tel Aviv ya eran conscientes de las tiranteces que la presencia del ministro radical podía suponer. "El ministro cree que incluso si los representantes de la UE no apoyan sus puntos de vista, entienden muy bien que Israel es una democracia donde se permite escuchar diferentes opiniones", explicaron.

Gvit no tardó en reprochar a la UE su postura. "Es una pena que la Unión Europea, que dice representar los valores de la democracia y el multiculturalismo, practique la censura de forma no diplomática", aseveró, al tiempo que añadía su "orgullo" por poder representar al Gobierno de Israel en este tipo de eventos. Gvir, pese a todo, no era el primero de la lista para acudir, pues normalmente el Ejecutivo está representado por el titular de Exteriores, algo que por cuestiones de agenda este año no se podía cumplir.

Con la presencia de Ben Gvir como ministro de Seguridad Nacional Netanyahu ha querido desde el principio mandar un mensaje de dureza contra la población palestina, pues la cartera del ultraderechista ha endurecido las penas a los presos y además ha forzado la creación de la llamada Guardia Nacional, que implícitamente tiene como objetivo aumentar la persecución. Este tipo de medidas le han valido protestas callejeras a Netanyahu y el gabinete estuvo a punto de romperse por este asunto hace solo unos meses.