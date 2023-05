La inhabilitación temporal de Forcades, ¿suficiente contra el MMS?

Imaginemos que de una persona cuya profesión pone en sus manos la vida de la gente, como un militar o un policía, se juzga que ha actuado en contra del código ético que debe respetar, de forma “contraria a la buena fe”, de un modo que “puede generar un grave riesgo” para los ciudadanos. Imaginemos que, tras el análisis del caso, el organismo que otorga sus funciones a esa persona decide retirárselas… pero solo durante 18 meses. Transcurrido un año y medio, podrá seguir actuando en contra de la buena fe, ignorando el código ético de su profesión y poniendo en riesgo la vida de la gente.

No es un policía ni un militar, pero sí una médico, profesionales en cuyas manos está también la vida de la gente. Y una sanción de 18 meses de inhabilitación es todo lo que ha impuesto el Col·legi de Metges de Barcelona a una de sus colegiadas, Teresa Forcades, después de dictaminar que ha estado haciendo lo contrario —los entrecomillados anteriores son del propio organismo— de lo que debe hacer un médico; esto, según han publicado los medios, dado que en la página web del propio colegio oficial no parece figurar nota de prensa alguna ni información al respecto, ni la más mínima mención al caso de Forcades.

Siempre según los medios, el motivo por el que Forcades ha sido inhabilitada temporalmente es por prescribir el uso pretendidamente terapéutico del llamado MMS, siglas en inglés de “suplemento mineral milagroso”, un preparado consistente en una solución de clorito sódico al 28% que se activa con un ácido para producir dióxido de cloro. No es el tipo de lejía que suele utilizarse para uso doméstico (hipoclorito sódico), pero sí es una lejía con los mismos efectos oxidantes, desinfectantes y blanqueadores.

El inventor, cienciólogo y dios alienígena

Sobre el MMS se ha escrito ya tanto en los medios que a estas alturas casi está de más explicar de qué se trata. Por resumir lo principal, fue promovido originalmente en 2006 como medicamento por un antiguo miembro de la Iglesia de la Cienciología llamado Jim Humble sin ninguna formación en ciencia ni en medicina. Al parecer Humble fue buscador de oro, trabajó en la industria aeroespacial y afirma ser un dios alienígena de la galaxia de Andrómeda venido a la Tierra, planeta que, dice, cinco civilizaciones extraterrestres utilizan como prisión.

Humble y sus seguidores afirman que el MMS cura trastornos como el autismo y casi cualquier enfermedad, incluyendo el sida, la malaria, la hepatitis, el cáncer, gripes y catarros, el coronavirus, el párkinson y hasta el acné. A lo largo de los años, las prohibiciones del MMS y las acciones legales contra quienes lo promueven, distribuyen y venden han llevado a Humble y sus seguidores a buscar salvaguardas legales, como fundar la secta Génesis II para promover el MMS (su condición de iglesia circunvala algunos obstáculos legales), radicarse en países que aún no lo han prohibido, moderar sus proclamas en medios públicos o vender el MMS como purificador de agua. En 2016 Humble declaró en la web de su secta que “el MMS no cura nada”, pero siguió defendiendo su postura anterior, a preguntas de la ABC.

No existe ninguna evidencia científica de que el MMS cure nada. Muchos de sus promotores y defensores se amparan en el argumento que esgrimía la actriz Gwyneth Paltrow para promover sus pseudoterapias, que la inefectividad debe probarse. Aceptar este argumento ha llevado a gastar mucho dinero y esfuerzo en refutar pseudoterapias como la homeopatía, pero muchos científicos opinan que debería evitarse este desperdicio de esfuerzos, y que en su lugar son quienes defienden su eficacia quienes deben probarla. Bertrand Russell ponía como ejemplo la afirmación de que existe una tetera de porcelana orbitando el Sol entre la Tierra y Marte, y Carl Sagan hacía lo mismo con un dragón invisible e intangible que vivía en su garaje; ambos explicaban que no puede demostrarse la no existencia de la tetera o del dragón, pero que la ciencia no debe caer en la trampa de intentar refutar lo irrefutable, pero absurdo.

Es previsible que en muchos pacientes el MMS no haga sencillamente nada, pero el principio es tóxico y hay casos de envenenamiento

Por la acción química de sus componentes, las dosis utilizadas y la debilidad del ácido con que el compuesto se activa, es previsible que en muchos pacientes el MMS no haga sencillamente nada. Pero dado que el principio activo es tóxico, se han documentado casos de envenenamiento con síntomas de náuseas, vómitos, diarrea, deshidratación grave, fallo hepático, hipotensión, dermatitis, metahemoglobinemia, anemia hemolítica y enfermedad de Kikuchi-Fujimoto (linfadenopatía). Los efectos potencialmente peligrosos, incluso mortales, en personas vulnerables, son los que han llevado a las principales autoridades sanitarias del mundo a retirarlo o prohibirlo, a diferencia de la regulación de otras pseudoterapias como la homeopatía, cuyos preparados solo contienen agua y/o azúcar.

MMS y autismo, un caso especialmente grave

Un caso especialmente preocupante es el de las proclamas sobre la capacidad del MMS para “curar” los Trastornos del Espectro del Autismo (TEA). Padres y madres de niños con TEA han estado administrando MMS a sus hijos en la comida, el biberón o incluso en forma de enemas, en algunos casos provocándoles síntomas adversos por la especial vulnerabilidad de los pequeños. Más allá de las falsas proclamas relativas a MMS y TEA, es importante recalcar que el autismo no es una enfermedad. No se cura.

No existe ningún medicamento que pueda transformar el cerebro neurodiverso de una persona con autismo en un cerebro neurotípico

El autismo es una condición que forma parte integral de las personas con TEA, hasta tal punto que implica a su configuración neuronal. Con independencia del caso concreto del MMS, no hay ninguna prueba, lógica ni razón conocida que permita defender la existencia de ningún compuesto, medicamento ni terapia de ninguna clase que pueda transformar el cerebro neurodiverso de una persona con TEA en un cerebro neurotípico. Para que se entienda, es como pensar en un medicamento capaz de hacer que una persona deje de ser de derechas o de izquierdas. No se puede demostrar que esto no es posible, pero no es necesario hacerlo.

Es por ello que la Confederación Autismo España, la Federació Autisme Catalunya y la Federació Catalana d’Autisme han aplaudido especialmente la inhabilitación temporal de Teresa Forcades. “Reiteramos la necesidad de no promover terapias que prometan ‘curar’ el autismo, ya que solo contribuyen a generar falsas expectativas, pudiendo incluso poner en grave riesgo la salud de las personas que lo presentan”, manifestaban estas organizaciones, subrayando que en España el MMS es ilegal. “Seguiremos trabajando por la erradicación de la pseudociencia y los bulos relativos al abordaje del autismo, como único camino posible para mejorar la calidad de vida y garantizar los derechos fundamentales de las personas que forman parte de este colectivo”.